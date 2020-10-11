Почти 40 представителей малых народностей претендуют на губернаторскую стипендию

Выплату учащимся назначат с 1 декабря 2020 года.

На следующей неделе в Хабаровском крае выберут лучших студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, которые будут получать губернаторские стипендии. В этом году на денежную премию претендуют 38 очников высших и профессиональных учебных заведений. Выплату учащимся назначат с 1 декабря 2020 года.

«Практика выплаты таких стипендий существует уже 13 лет. За это время поощрение получили около 200 отличников. Стипендию назначают в первую очередь за успехи в учебе. Претендентов выбирает специальная комиссия по итогам двух последних семестров. Но во внимание принимается и вклад студентов в спортивную, культурную и общественную жизнь своих учебных заведений, а также в научно-исследовательскую деятельность», — пояснили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Заседание конкурсной комиссии по назначению стипендии пройдет 16 октября. Выплата будет установлена в размере государственной академической стипендии, закрепленной в законодательстве РФ с применением районного коэффициента.

Начисление средств произведут путем безналичного перевода на расчетные счета студентов двумя платежами: в декабре 2020 года за период учебы с 1 сентября по 31 декабря 2020 года и в июле 2021 года за период учебы с 1 января по 30 июня 2021 года.

Напомним, что в регионе, помимо губернаторской стипендии, есть и другие формы поддержки молодежи коренных народов. Так, студентам-очникам из малоимущих семей в возрасте до 23 лет предоставляют единовременную материальную помощь, компенсируют затраты на проезд к месту учебы и обратно в пределах края.

При Хабаровском государственном медицинском колледже действует подготовительное отделение народов Севера, на котором ежегодно обучается до 20 человек. В Николаевском-на-Амуре промышленно-гуманитарном техникуме набор ведет отделение народов Севера, где учатся 80 студентов.

Кроме того, в последние годы в регионе набрало популярность движение молодежи из числа коренных малочисленных народов «Феникс Амура». Его участники пытаются сохранить традиции и обычаи своих народов, возродить интерес к образу жизни предков. Проект по своему уникальный для Дальнего Востока.

Каждый год активисты проводят лагерь, в нем изучают самобытную культуру. Обменяться опытом и набраться новых знаний к ним приезжает молодежь из всех районов Хабаровского края.