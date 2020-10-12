В Хабаровском крае подешевели ипотечные кредиты

До 15 процентов снизился первоначальный взнос по программе «Дальневосточная ипотека». Уменьшилась и средневзвешенная процентная ставка по льготным кредитным продуктам – до 6,98 процентов. Благодаря подобным мерам, жители края стали охотнее оформлять ипотеку. Так, за восемь месяцев текущего года в регионе было оформлено 9200 жилищных займов, что почти на 27 процентом больше, чем за аналогичный период 2019 года.





«Заметно увеличился и объем предоставленных кредитов: за январь – август 2020 года он составил 25 миллиардов рублей, это выше показателя 2019 года в 1,4 раза. При этом жители региона проявляют дисциплинированность в исполнении обязательств по ипотечным кредитам. Платежная дисциплина улучшается: доля просроченной задолженности на 1 сентября текущего года составляет 0,5% при том, что в 2019 году показатели были на уровне 0,9%», - сообщил заместитель министра экономического развития края Дмитрий Пугачев.





Финансовая культура и экономическая грамотность населения растет, благодаря чему формируется положительная кредитная история жителей края. Это, в свою очередь, позволит воспользоваться льготными программами, которые поддерживаются государством. Например, отсутствие «просрочек» и хорошая кредитная история позволит получить заем (ипотека по «семейной программе»), где ежемесячный платеж составит от 2 до 6,5 процентов годовых.



