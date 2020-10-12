Житель Хабаровского края погиб от столкновения с кружкой

Двое жителей города Вяземский совместно распивали водку. Беседовали о том о сем, молодость вспоминали. Потом произошел конфликт. Разогретый алкогольными парами 33-летний мужчина нанес своему собутыльнику удары по голове кулаком и стеклянной кружкой. Тот от столкновения с предметом для питья умер на месте.





Убийца, чтобы скрыть следы преступления, вывел тело приятеля в лес и поджег его. Однако от Фемиды скрыться не удалось – вяземца задержали.





Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Хабаровского края.



