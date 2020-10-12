В Хабаровске будут судить семерых фанатов Фургала

Центральный районный суд в Хабаровске получил материалы в отношении семерых участников несогласованных акций в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Троим из них инкриминируют нарушение публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Еще троим - участие в несанкционированном собрании, повлекшие создание помех движению. Одному – «повторное совершение административного правонарушения». Данные граждане были задержаны сотрудниками полиции 10 октября.

Напомним, что участники акции разбили палаточный городок напротив правительства Хабаровского края, тем самым спровоцировав ОМОН на применение силы. Всего было задержано 25 человек.

Таким образом стоит отметить, что протесты стали радикализироваться. А среди сторонников Фургала появились самые настоящие фанатики. Один из них после задержания полицией разбил голову о решетку, выкрикивая «Фургал!», «Свободу Фургалу!» и «Ура!».