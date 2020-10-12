Хабаровских бендистов обыграли «динамики»

В Ульяновске прошел Кубок России по хоккею с мячом. В финале выступили команды «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «Динамо» (Москва). Итог встречи – 5:1 в пользу «динамиков».

Однако 1 ноября у хабаровчан будет шанс взять реванш за поражение. В арене «Ерофей» состоится матч за Суперкубок России. Там на льду снова сойдутся «СКА-Нефтяник» и «Динамо».

«СКА-Нефтяник» является одной из самых титулованных команд мира по бенди. Она выступает в суперлиге чемпионата России. Четырёхкратный чемпион России, многократный призёр чемпионатов СССР и России, обладатель Кубка СССР, шестикратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России.