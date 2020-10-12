В Хабаровском крае нашли тело пропавшего водителя лесовоза

На реке Горин 23 сентября обрушился мост. В это время по нему ехал лесовоз. Машина вместе с водителем ушла под воду. Глубина в том месте была около тринадцати метров – грузовик полностью скрылся в реке.

На место происшествия прибыли сотрудники леспромхоза, полиция, спасатели ДВРПСО. Чтобы извлечь лесовоз и подогнать тяжелую технику, пришлось отсыпать площадку на берегу. Вскоре большегруз вытащили на берег. Шофер пропал, хотя одна из дверей смятой кабины оказалась открыта.

И только 10 октября труп водителя нашли. Как оказалось, тело плавало недалеко от места обрушения – за перекатом.

Фото: komcity