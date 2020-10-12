Уровень воды у Николаевска-на-Амуре вырос на 14 см за сутки

Гребень амурского паводка смещается в сторону устья реки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю и синоптиков, гребень амурского паводка подходит к устьевой части Амура. На участке Богородское – Николаевск-на-Амуре за счет приливно-отливных явлений наблюдаются колебания уровня воды в пределах ±5-10 см/сутки, которые сохранятся в ближайшие сутки.

На Уссури в пределах Хабаровского края в Бикинском, Вяземском районах продолжается подъем уровня воды на 4-17 см/сутки за счет смещения дождевых паводков с рек бассейна на территории Приморского края (Уссури, Арсеньевка, Малиновка, Б. Уссурка, Бикин).

На Амурской протоке у Казакевичево пойма затоплена на 0,9 м.

На Тунгуске продолжается небольшой спад уровня воды, сохраняется подтопление поймы на 0,3 м.

На других реках в пределах края преобладает тенденция спада уровня воды.

Уровни воды на реках края на утро 12 октября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска — составил 457 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 499 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 403 (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 534 (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 638 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 764 см (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка — уровень 685 см (-4 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское — уровень 539 см (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское — уровень 497 см (-1 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта — уровень 536 см (+4 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре — уровень 235 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.