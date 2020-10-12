В Хабаровске бесплатно установят 150 контейнеров для бутылок и стекла

Краевой центр до конца года получит субсидию на установку контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок и стекла. Эти средства позволят закупить 150 мусоро-емкостей. Их разместят, в основном, близ учреждений социальной сферы.

Три компании готовы обеспечить вывоз вторсырья с площадок накопления и работать в связке с региональным оператором по обращению с ТКО. Это ООО «Чистая планета», ООО «Полимер» и завод «Балтика – Хабаровск».

Субсидия для закупки и установки контейнеров предоставляются в рамках национального проекта «Экология». Доля софинансирования города составит 2,5 процента от общей суммы. В данный момент на территории краевого центра функционируют 83 контейнера для сбора пластика.