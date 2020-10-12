Пожарный погиб в Комсомольске-на-Амуре

Трагедия случилась во врем тушения пожара в многоэтажном жилом доме.

По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, сегодня при тушении пожара погиб начальник караула специальной пожарно-спасательной части №1 Специального управления ФПС №24 МЧС России лейтенант внутренней службы Олег Крюков.

Утром на пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре поступила информация о возгорании в десятиэтажном жилом доме на улице Гамарника.

На момент прибытия первого пожарного расчета на место вызова с балкона на последнем этаже шел густой дым. Огнеборцы незамедлительно приступили к развертыванию магистральных линий для подачи воды. В тот же момент звенья газодымозащиты проверяли квартиры нижних этажей на наличие людей и необходимость оказания помощи.

Помощь никому не потребовалась. Жильцов в рабочее время в будний день в квартирах было немного, все они смогли самостоятельно покинуть помещение до прибытия подразделений пожарной охраны на место вызова.

С улицы к балкону была приставлена автолестница, по которой расчёт смог проникнуть внутрь задымленного помещения. Проникновению к очагу огня со стороны подъезда осложнила металлическая дверь сейфовового типа, которую пожарным пришлось вскрывать.

Огонь был потушен менее чем за час, в 11.22 подразделения доложили о полной ликвидации возгорания. Его общая площадь составила 40 кв.м, горели домашние вещи и другое имущество в двух комнатах и частично в коридоре. Огнем значительно повреждены стены, полы и потолок помещений. Никто из жильцов дома не пострадал.

Сообщается о гибели пожарного Олега Крюкова. В пожарную охрану он пришел в 2004 году, во время прохождения службы окончил Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России.



