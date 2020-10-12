В Хабаровске появится училище Олимпийского резерва

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с представителями спортивного сообщества региона. Встреча прошла продуктивно – на ней обсуждались такие вопросы, как реконструкция стрелкового комплекса и его возврат на баланс Центрального спортивного клуба армии, финансирование перелетов для участия в соревнованиях наших атлетов, предоставление помещений федерации пулевой стрельбы в строящемся центре развития спорта в Комсомольске-на-Амуре.

Дегтярев сообщил, что все предложения будут рассмотрены в правительстве. Отметим, что врио губернатора возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, поэтому знаком с перечисленными выше вопросами, знает пути их решения.

Речь на встрече также шла об инвестициях в будущее (имеется ввиду не его экономический смысл, а воспитание талантов). Представители спортивного сообщества выдвинули идею создания на территории края училища Олимпийского резерва. Дегтярев идею поддержал. Более того – она уже приходила ему в голову, и он ее обсуждал с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Готовится дорожная карта.

В экономическом смысле инвестиции в будущее также стали предметом дискуссии. Предприниматели готовы вкладываться в спортивные объекты – построить в Хабаровске велотрек, площадки для уличного баскетбола, закрытые футбольные манежи.