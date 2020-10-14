Жители Хабаровского края сами выберут на что тратить бюджет

Специально для реализации инициатив населения «резервируется» часть краевого бюджета.

По сообщению пресс-службы правительства региона, новый интернет сервис с тестовым названием «Народный выбор» планируется запустить на базе регионального портала «Голос 27». По проекту, после регистрации все желающие смогут заполнить специальную форму и описать свой проект, направленный на повышение качества жизни в регионе. Это может быть инициатива по обустройству детской площадки, двора или парка, установки скамеек, ограждения или уличного освещения.

Как будет работать электронный сервис рассказал первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края Александр Никитин на организационном собрании Народного совета.

«Специально для реализации инициатив населения «резервируется» часть краевого бюджета. Эти деньги будут направлены на проекты, за которые проголосует больше всего жителей края. Все инициативы можно посмотреть, как списком, так и на карте. И сортируются, и выделяются по тематикам. Сервис позволит гражданам не только принимать непосредственное участие в формировании так называемого «народного» бюджета, предлагать свои идеи, голосовать за проекты, но и контролировать ход работ», — сообщил Александр Никитин.

Он рассказал, что отобранные по итогам голосования и экспертной оценки проекты, автоматически переходят в раздел «Народный контроль». Там будет представлена вся информация о той или иной инициативе: описание и сроки реализации, данные о заключении контракта со ссылкой на сайт закупок, фотоотчеты с места работ. В случае выявления нарушений или срыва сроков, жители могут оставлять комментарии и жалобы. На их основании будут оперативно приниматься меры реагирования.

«Пока система работает в тестовом режиме. Хабаровский край станет шестым регионом в России, где запустили этот интеллектуальный продукт. Правительством края уже подготовлен проект закона, а также разработаны проекты и подзаконные акты, по внедрению и работе интернет сервиса на территории края. После одобрения врио губернатора мы внесем пакет документов на рассмотрение в законодательную думу края», — сообщил Александр Никитин.

Название новому интернет сервису выберут члены Народного совета при губернаторе края. Сейчас на платформе в тестовом режиме организовано голосование.