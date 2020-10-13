Один человек скончался от С-19 в Хабаровском крае

Общее количество смертей за время пандемии -118.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 108 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 48 человек, один скончался.

Всего с начала пандемии выявлено 13 тыс 259 случаев заболевания, выздоровели 10 тыс 247 человек, 118 скончались.

На лечении находятся 2 тыс 894 человека.