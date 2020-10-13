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Один человек скончался от С-19 в Хабаровском крае
Общее количество смертей за время пандемии -118.
По данным регионального минздрава, за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 108 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 48 человек, один скончался.
Всего с начала пандемии выявлено 13 тыс 259 случаев заболевания, выздоровели 10 тыс 247 человек, 118 скончались.
На лечении находятся 2 тыс 894 человека.
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Оперативная сводка по коронавирусу За прошедшие сутки (13 октября) в Хабаровском крае выявлено ✔ 108 новых случаев ✔️ 48 человек выздоровело ✖ 1 летальный исход за последние сутки Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 📌 13259 случаев Covid-19 📌 10247 человек выздоровело 📌 2894 находятся на лечении 📌 118 человек умерло #минздравхк #covid_19 #стопкоронавирус #khabkrai #хабаровскийкрай