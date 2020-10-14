Вячеслав Шпорт: Пост о моей поддержке сторонников Фургала – фейк!

В инстаграм-аккаунте viacheslav_shport появился пост о том, что второй губернатор Хабаровского края якобы поддержал требование протестующих устроить для Сергея Фургала суд присяжных в Хабаровске.





Наша редакция созвонилась с Вячеславом Шпортом. Он сказал, что не делал никаких заявлений и аккаунт, где появилась информация о «поддержке», не имеет к нему никакого отношения.





Таким образом, растиражированный в соцсетях пост о «поддержке» Шпорта сторонников Фургала оказался фейком. На данную ложную информацию «повелись» даже некоторые федеральные СМИ.



