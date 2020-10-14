В Хабаровске митингующих арестовали на срок от 5 до 25 суток

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении трех участников акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала 10 октября. Анне Субботниковой вменяют следующие статьи УК РФ. Это 212.1 (неоднократное нарушение порядка проведения публичных акций) и часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти). По каждому из обвинений ей грозит до пяти лет лишения свободы. Еще двое граждан также за неоднократное нарушение правил проведения митингов и пикетов могут быть осуждены по уголовным статьям.

Девятерым участникам акции назначены административные аресты. По 5 суток получили Александр Бондаренко, Наталья Мигаль, Алексей Кадин и Татьяна Самодурова. По 7 суток - Станислав Воробьев и Алексей Левашко. Сергей Петров проведет под арестом 10 суток, Александр Васильев – 20 суток. Самое большое административное наказание получил Вячеслав Гаев – 25 суток.

Что же касается Сергея Фургала, то следственный комитет планирует до Нового года завершить в отношении него расследование уголовного дела.

Также стоит отметить некий раздрай среди тех, кто собирается обеспечить экс-губернатора адвокатами. Сын Сергея Фургала Антон и сын предполагаемого криминального сообщника Фургала Тимур Карепов объявили о новом сборе средств на судебных защитников.

«Тимур Карепов обратился за помощью к Галине Ивановне (сестра Сергея Фургала. – Авт.), на что получил ответ «Создайте свой счёт, сами ищите деньги». После этого мы поняли, что если мы не создадим свой фонд на сбор средств, наших отцов никто реально защищать не намерен. Мы согласны с мнением Каяна (депутат хабаровской городской думы, бывший член партии ЛДПР. – Авт.) и Жданова, что все адвокаты, нанятые партией, не ставят перед собой реальную задачу снять обвинения с отца. Я с первого дня был против, чтобы Пиляев (депутат Госдумы от партии ЛДПР. – Авт.) либо партия нанимали адвокатов и организовывали защиту. Сначала Грешнякова (сенатор от Хабаровского края, партия ЛДПР. – Авт.) была со мной согласна, но позже, с 20 августа, поменяла своё мнение. Далее семья уговаривала меня не вмешиваться… Мы приняли решение сами организовать защиту», - сказал в своем видеообращении Антон Фургал.

Артем Пукрик