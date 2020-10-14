Волонтеров, боровшихся с паводком, наградят в Хабаровском крае

В борьбу с последствиями паводков в разных населенных пунктах региона включились почти 600 активистов.

Наводнение в этом году вновь мобилизовало добровольческое движение в Хабаровском крае. Серди 600-сот волонтеров — в основном студенты, воспитанники патриотических клубов, но откликнулись и обычные граждане, которые решили помочь властям в борьбе со стихией.

«Большую помощь добровольцы в этом году оказали жителям краевой столицы. Совместно со специалистами краевой противопожарной и аварийно-спасательной служб края за два дня волонтеры развернули водоналивную дамбу на набережной общей протяженностью 1600 м. В кратчайшие сроки они также заготовили и уложили 19 тысяч мешков с песком. К этим работам присоединились 126 волонтеров», — рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Не меньший вклад волонтеры внесли и в защиту Комсомольска-на-Амуре. С первых дней возникновения угрозы для города свыше 430 человек развернули информационную компанию, во время которой оповещали людей, раздавали памятки с правилами поведения по время ЧС. В дальнейшем, когда вода стала подходить к городской черте, они вместе со спасателями развернули ПВР, а затем подготовили более 15 тысяч мешков с песком. Этими мешками защитники города должны были перекрывать слабые места в защитных сооружениях.

«В очередной раз паводок показал, что наши волонтеры способны очень быстро мобилизоваться и с полной отдачей выполнить любые задачи. Сегодня местное добровольчество – огромная сила, которая придает сил всем ликвидаторам последствий ЧС. Причем этом уровень подготовки волонтеров растет из года в год. К примеру, одна из волонтерских организаций — объединение «Школа безопасности» — принимает участие в ликвидации уже третьего наводнения», — отметили в комитете.

По решению врио губернатора края Михаила Дегтярева лучших волонтеров, отличившихся в этом году во время борьбы с паводком, наградят в Хабаровском крае. В разгар защитных мероприятий Михаил Дегтярев неоднократно лично встречался с добровольцами на защитных сооружениях и видел их работу. Поэтому 119 активистов получат от врио главы региона благодарственные письма.