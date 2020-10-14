Михаил Дегтярев прописался в Хабаровске вместе с семьей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сдержал свое обещание укорениться в нашем регионе. На встрече со строителями врио показал свой паспорт с отметкой о регистрации. Хабаровскую прописку получили также жена и дети Дегтярева.

Своих детей Михаил Дегтярев намерен отправить учиться в обычные хабаровские школы. Напомним, что ранее глава региона приобрел в краевом центре квартиру. Причем купил он ее, как и многие рядовые граждане – в ипотеку.

«Дорогая в крае ипотека», - прокомментировал он тогда покупку жилья. Может, оно и к лучшему, ведь чтобы решить какую-нибудь проблему, нужно в нее «погрузиться».