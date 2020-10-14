Амурский паводок не несет опасности — МЧС

По данным ГУ МЧС по Хабаровском краю, на Нижнем Амуре идет спад уровня воды.

На участках Хабаровск — Тахта сохраняются уровни воды категории неблагоприятного явления, опасных гидрологических явлений не наблюдается. В течение двух суток у Хабаровска существенного изменения уровня воды не ожидается, ниже по течению реки спад уровня воды продолжится на 5-10 см, на участке Комсомольск-на-Амуре — Нижнетамбовское – на 15-20 см. Пойма Нижнего Амура затоплена на 0,8-3,3 м.

Уровни воды на реках края на утро 14 октября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска — составил 455 см (-1 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 495 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 394 (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 513 (-16 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 617 см (-11 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 746 см (-9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка — уровень 673 см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское — уровень 533 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское — уровень 492 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта — уровень 532 см (0 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре — уровень 224 см (-4 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.