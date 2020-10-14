Коронавирус стал тяжелее — зампред правительства Хабаровского края Никонов

После посещения краевого инфекционного госпиталя в Хабаровске, зампред правительства региона Евгений Никонов принял решение о срочном развертывании дополнительных коек.

Краевой инфекционный госпиталь, действующий на базе 10-й хабаровской больницы переполнен.

«Количество пациентов, которые обращаются к нам в приемное отделение возросло в разы. В сутки к нам обращаются от 80-ти до 120 человек, из них примерно половина госпитализируется, причем госпитализируются пациенты в средне тяжелом, тяжелом и в крайне тяжелом состояниях. Надо сказать, что 10-я больница в Хабаровске, на базе которой развернут инфекционный госпиталь, переполнена. Мы вынуждены размещать людей в коридорах, на кушетках, потому что по тяжести диагноза мы не можем их отпустить домой. Я хочу сказать, что коронавирус это не миф, а страшное заболевание, оно сопровождается очень серьезными повреждениями, в первую очередь это легкие. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, это эффективно и работает», — рассказал главврач 10-й больницы Александр Калашников.

Евгений Никонов подчеркивает, что коронавирус стал тяжелее и для борьбы с эпидемией необходимо как можно скорее готовить новые места в больницах.

«Нужно торопиться, развертывать новые койки. Мы скорректируем планы и начнем разворачивать коечный фонд в 1-м и во 2-м роддомах, кожно-венерологическом диспансере. Мы принимаем помощь и от министерства обороны, нам предложили 62 койки в 301 госпитале и койки в госпитале в Анастасьевке. И, конечно же, это 100 коек в больнице им. Матвеева, прямо на площади Ленина. Суммарно мы планируем увеличить коечный фонд на 300 единиц. Это беспрецедентно большая цифра. Масштаб того что происходит сейчас, я имею ввиду эпидемию, это в полтора-два раза больше того, что было весной. Сейчас ведем переговоры и с РЖД, чтобы использовать дополнительно и их коечный фонд», — рассказал Никонов после осмотра краевого инфекционного госпиталя.

Вновь введенные ограничительные меры по мнению Евгения Никонова оправданны. Пожилых людей отправили на удаленную работу, введены ограничения для массовых мероприятий. В северные районы Хабаровского края можно попасть только самолетом и только после прохождения анализов.

«Ситуация у нас нестабильная, она вызывает озабоченность, необходимость принятие дополнительных мер. Требуется максимальная собранность и ответственность от каждого жителя Хабаровского края», — сказала главный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова.

За минувшие сутки в Хабаровском крае от коронавируса скончался один человек, выявлено 115 новых случаев заболевания.



