В Хабаровском крае в зоне паводка — 48 населенных пунктов

Гребень амурского паводка вышел в лиман.

По состоянию на 15 октября в Хабаровском крае под воздействием паводка остаются 48 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Сохраняется подтопление 16 жилых домов, 2 тыс 158 земельных, приусадебных и дачных участков и 63 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

В Хабаровском районе полностью вода сошла с приусадебных и земельных участков в селе Бычиха. Таким образом, в муниципальном районе под воздействием паводковых вод остаются 6 населенных пунктов, в которых подтоплены 158 земельных и приусадебных участков и 7 участков внутренних дорог.

В Хабаровске число приусадебных участков в зоне паводка осталось неизменным. Продолжает медленно уходить вода с дачных участков на островных территориях краевого центра. С 8 октября на них возобновлены пассажирские перевозки теплоходами.

В Нанайском районе в настоящее время в зоне подтопления продолжают оставаться 7 населенных пунктов, где вода сохраняется на территории 9 приусадебных и земельных участков и 5 участках дорожного полотна.

В Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе спад воды происходит постепенный. Из-за сохранения высоких грунтовых вод освобождение территорий идёт медленно. Под воздействие паводка в Городе юности остаются подвалы 33 многоквартирных домов и 5 социально-значимых учреждений, 1 жилой дом (мкр. Хорпинский) и 81 приусадебный и 206 дачных участков. В Комсомольском районе подтопления сохраняются в 10 населенных пунктах, где вода остаётся на территории одного жилого дома (п. Пивань), 85 земельных участков, 18 участках дорог местного значения.

В Амурском районе паводок оказывает воздействие на 6 населённых пунктов, где вода сохраняется на территории 14 жилых домов, 37 приусадебных, дачных и земельных участков, 12 участков внутрипоселковых дорог и одном отрезке дороги между селами Эльбан и Омми.

В Ульчском районе в зоне прохождения паводка остаются 17 населенных пунктов. В них отмечается подтопление 62 приусадебных и земельных участков, а также 20 участков дорог местного значения.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в круглосуточном режиме ведётся мониторинг ситуации, уровней рек, налажено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами и службами. Силы и средства готовы к реагированию. В населенных пунктах, где вода сошла с территорий, организована работа оценочных комиссий, которые ведут обследование и учет нанесённого стихией ущерба, готовят документы для осуществления выплат населению.