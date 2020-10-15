За вывоз за рубеж хвойных шпал — срок до семи лет

Российский кабмин ужесточил правила экспорта древесины

Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение связано с тем, что недобросовестные экспортёры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу.

Дополнение перечня исключит такую возможность: за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за сохранностью лесного фонда, в том числе – запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных лесоматериалов.



