Полбани лишился хабаровчанин за долги по налогам

Но половина банного комплекса еще работает

В Хабаровске продолжаются рейды по выявлению налоговых «уклонистов». Очередные мероприятия прошли накануне. Сразу две совместных проверки провели сотрудники комитета по управлению Железнодорожным районом краевой столицы, налоговой инспекции, ГИБДД и судебные приставы-исполнители.

Вместе они искали неплательщиков имущественных налогов с физических лиц по местам проживания должников и по адресам расположения их имущества, а также выявляли владельцев машин, имеющих задолженность по транспортному налогу. Инспекторами на трассах района было проверено 26 автомобилистов, среди которых двое оказались должниками.

Один из нарушителей погасил долг на месте: в территориальный бюджет поступило 13,8 тысячи рублей. Второй произведет оплату в ближайшее время.

Половину здания банного комплекса площадью в 800 «квадратов», расположенного в переулке Промышленном, арестовали судебные приставы-исполнители у хабаровчанина, задолжавшего 348,4 тысячи рублей по земельному и имущественному налогам. Впрочем, продолжать париться и отдыхать в этом заведении арест посетителям не помешает: комплекс продолжает функционировать. А вот если его владелец не погасит задолженность в течение 10 дней, помывочные залы и парные пойдут «с молотка».

Административного здания (сейчас оно не функционирует) может лишиться горожанка в случае, если не погасит свою задолженность в 250 тысяч рублей по транспортному налогу. На недвижимость приставами вчера был наложен арест.