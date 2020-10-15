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Полбани лишился хабаровчанин за долги по налогам
Но половина банного комплекса еще работает
В Хабаровске продолжаются рейды по выявлению налоговых «уклонистов». Очередные мероприятия прошли накануне. Сразу две совместных проверки провели сотрудники комитета по управлению Железнодорожным районом краевой столицы, налоговой инспекции, ГИБДД и судебные приставы-исполнители.
Вместе они искали неплательщиков имущественных налогов с физических лиц по местам проживания должников и по адресам расположения их имущества, а также выявляли владельцев машин, имеющих задолженность по транспортному налогу. Инспекторами на трассах района было проверено 26 автомобилистов, среди которых двое оказались должниками.
Один из нарушителей погасил долг на месте: в территориальный бюджет поступило 13,8 тысячи рублей. Второй произведет оплату в ближайшее время.
Половину здания банного комплекса площадью в 800 «квадратов», расположенного в переулке Промышленном, арестовали судебные приставы-исполнители у хабаровчанина, задолжавшего 348,4 тысячи рублей по земельному и имущественному налогам. Впрочем, продолжать париться и отдыхать в этом заведении арест посетителям не помешает: комплекс продолжает функционировать. А вот если его владелец не погасит задолженность в течение 10 дней, помывочные залы и парные пойдут «с молотка».
Административного здания (сейчас оно не функционирует) может лишиться горожанка в случае, если не погасит свою задолженность в 250 тысяч рублей по транспортному налогу. На недвижимость приставами вчера был наложен арест.
«Уважаемые хабаровчане! Напоминаем вам, что наступает новый срок оплаты имущественных налогов за 2019 год — 1 декабря 2020 года. Всех владельцев транспортных средств, земельных участков, домов и квартир просим оплатить налоги в установленный законом срок. Своевременная уплата налоговых платежей поможет не допустить ситуации, ограничивающей ваше право распоряжения своим имуществом. Самый простой способ узнать о сумме задолженности и оплатить ее в случае наличия – воспользоваться интерактивным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Здесь же можно проконтролировать и поступление денежных средств», — отметили в комитете по управлению Железнодорожным районом Хабаровска.