Что произошло на хабаровской субботней акции протеста?

Крепкие мужики в броне и шлемах, тащащие в автозаки безоружных граждан. Мелькают дубинки. Женщины кричат, кто-то падает на землю без сознания, кто-то держится за сердце и судорожно хватает ртом воздух.

В социальных сетях выходят ролики под названиями вроде «Разгон мирного протеста в Хабаровске» и «Кровавые зверства ОМОНа». Митинги подавлены, тоталитаризм цветет и пахнет? А теперь попытаемся разобраться в деталях.

У нашего мозга существует одна особенность: если перед нами есть некий «моральный ориентир» (авторитет, кумир – как угодно), мы готовы отрицать любой негатив, готовый бросить на этот ориентир тень. Мы готовы забыть любой негатив, который скомпрометировал бы ориентир перед нашими собственными глазами.

Сергей Фургал три срока просидел в Госдуме и не принял ни одного важного для развития края закона. Фургал был соперником Шпорта на выборах 2013 года и никак себя не проявил. Фургал согласился стать заместителем Шпорта после первого тура выборов в 2018 году.

Сторонники Фургала эти нелицеприятные факты забыли. А то и прямо отрицают их. С «разгоном» митинга ситуация такая же.

Начнем с того, чего сами митингующие не отрицают – 10 октября был 92-й (!) день протеста. Возмущение некоторых граждан, что попрано их, дескать, право выражать свою гражданскую позицию, выглядит странно. Больше трех месяцев никто не препятствовал этому праву. И не мешал бы дальше, если бы участники акции не лезли на рожон.

ОМОН применил силу только после явной провокации, когда протестующие сначала разбили палаточный лагерь напротив здания правительства Хабаровского края, врубили на полную мощность музыку из принесенных с собой колонок, а потом и вовсе полезли в драку с полицейскими. При этом стоит отметить три момента.

Первый. Перед демонтажем «кемпинга» сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали митингующих о незаконности такого вида «проявления» гражданского сознания. Второй фактор. Протестующие постоянно оскорбляли полицейских и ОМОН, вели себя с ними вызывающе и провокационно, однако даже после такого силу к ним за эти высказывания ни до, ни после никто не применял. Третье. Никто не препятствовал митингующим снова собраться в тот же день вечером на площади Ленина и продолжать кричать оскорбительные лозунги.

Сотрудники ОМОНа не дубасили дубинками всех подряд. Безусловно, они задержали самых буйных участников акции, и задержали жестко (хотя скрутить руки за спиной или взять человека за руки-ноги и отвезти/отнести в автозак в общем-то их работа, на то он и ОМОН). Кроме того, не исключаю, что при этом под «горячую руку» попало некоторое количество адекватных протестующих.

Однако когда прозвучала команда очистить площадь, омоновцы построились в цепь и вытеснили грудью (в буквальном смысле) сторонников Фургала, обходя при этом пожилых граждан и инвалидов. О каком таком «разгоне» шла речь, неясно.

Долюшка женская

Кстати, об инвалидах. Их количество (а также пожилых граждан, подростков и женщин) почему-то резко возрастает во время наиболее жесткого противостояния с полицией. Например, у одного из самых одиозных участников акций в защиту Фургала Валентина Фредди Квашникова болячки обостряются с той же регулярностью, с какой его задерживают стражи порядка.

Активист бодро шагает с толпой по улицам, выкрикивает лозунги, выходит на пикеты. Но как только правосудие оборачивает к нему свой взор, Квашников моментально становится сгорбленным глубоко больным инвалидом, судорожно хватающимся своими пальцами с наколотыми перстнями за сердце.

26 сентября одна из протестующих разбила палатку напротив здания правительства. Подъехала полиция и попросила убрать «вигвам». После пререкания со стражами порядка гражданка подчинилась. Недалеко от нее молча стояли с десяток мужчин. Они снимали происходящее на камеру. Сначала я думал, что это прохожие. Но потом, когда буря миновала, эти мужчины помогли донести уже сложенную палатку до скамейки. А когда полицейские уехали, мужчины во весь голос стали рассуждать о данной акции в духе «власть нас испугалась, мы ей показали!». Мужественные ребята, ага…

10 октября во время применения силы ОМОНом то и дело слышались истошные женские крики, визги, возгласы вроде «вы женщину толкнули», «вы подростка скрутили!» и т.д. Инвалиды на площади тоже присутствовали – в колясках, на костылях. Пожилая дама с тростью потом ходила вдоль рядом сотрудников полиции и призывала их к совести.

Возникает вопрос: может, не случайно в одном месте оказалось столько женщин/стариков/инвалидов? Может, аудиторию нарочно подбирали? Какой видеоролик наберет больше просмотров и гневных комментариев – там, где задерживают матерящихся мужчин, или там, где женщины кричат омоновцам в истерике «Что вы творите?! Вспомните своих матерей»? Думаю, второй вариант гораздо эмоциональнее.

На субботней акции одна женщина ринулась под руку омоновцу, а потом очутилась на земле. Тут же раздался вопль: «Женщину убили!». Об этом случае мы расскажем чуть ниже. Опять вопрос: зачем хрупкие женщины лезут под руку омоновцам? Это ведь все равно что, стоя на рельсах, пытаться остановить локомотив.

Продолжаю свою мысль о неслучайностях. Я периодически читаю в Телеграме чат «Полк Фургала 2.0» (это те самые участники протестов). Так вот, я наткнулся на несколько любопытных сообщений (скриншоты есть в распоряжении редакции).

Модератор под ником Zhen'OK пишет: «Девушки! Все! Предлагаю в субботу всем нам прийти на площадь с цветами. Небольшой букетик, один цветок, неважно. И когда они (видимо, речь идет о полиции. – Авт.) снова выйдут, пусть весь мир увидит, как они с оружием идут против женщин с цветами». Другой пользователь под ником «Я МЫ» пишет: «А можно еще взять детей на руки». Ему отвечает Стеша: «От таких предложений слезы. Не думаю, что ОМОН будет настолько бессердечен».

То есть митингующие цинично соревнуются, сколько слез можно будет выдавить из граждан. При этом они готовы использовать даже своих детей (и плевать, что ребенок без всяких физических увечий получит серьезную психологическую травму). Справедливости ради стоит сказать, что предложение о детях большинство участников чата не поддержало.

Фейк на фейке

Теперь расскажем о якобы убитой на акции женщине. Момент, когда она очутилась на земле, никто особо не заметил. Но камеры журналистов оказались направлены на нее после того, как раздался вопль «Убили!». Женщину увезла скорая помощь. Потом пронесся слух: не убили, просто она потеряла сознание и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Однако скоро в СМИ и соцсетях появились детали. Во-первых, неясно, толкнул ли эту женщину, как утверждали некоторые протестующие, омоновец. Во-вторых, «потерявшая сознание» женщина вдруг «очнулась», картинно поправила на себе платье и снова «потеряла сознание» (а вот этот момент очень хорошо запечатлен на видео). Буквально через час в ряде телеграм-каналов появилась фотография, где вполне себе живая и здоровая «убитая» сидит в здании больницы и кому-то улыбается.

В данной гражданке пользователи соцсетей опознали владелицу риелторской компании «Европа» Галину Приданникову. Она уже более двух с половиной лет имеет статус подсудимой по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, сообщило издание «АиФ Хабаровск». Женщине инкриминируют 25 эпизодов.

«Одной из жертв стала 63-летняя хабаровчанка, которая обратилась к фигурантке с просьбой о сопровождении сделки по покупке квартиры в краевом центре. Стороны заключили договор, основным условием которого была предоплата за выполнение риелторских услуг. Пенсионерка передала риелтору 168 тысяч рублей, но в установленные сроки злоумышленница обязательства не выполнила, а под различными предлогами переносила встречи. Правоохранительные органы обращаются к гражданам, лишившимся денежных средств или ожидающим исполнения условий по договорам с риелторской фирмой ООО “Европа”, с просьбой сообщить в органы внутренних дел», - сообщалось на официальном сайте УМВД по Хабаровскому краю в 2017 году.

Пожалуй, единственный человек, о котором можно сказать, что тот повредился головой, стал некий задержанный, который прямо в здании полицейского участка бился лбом о решетку. Он матерился и орал «Фургал!», «Свободу Фургалу!», «Ура!». Стражам порядка пришлось держать голову фанатику, чтобы тот не вышиб из нее свои мозги.

Андрей Канев