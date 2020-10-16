Жители Хабаровского края смогут оплачивать услуги ЖКХ напрямую

В Жилищный кодекс России внесены изменения, теперь собственники квартир смогут оплачивать коммунальные услуги напрямую. Из цепочки исключаются посредники – управляющие компании, и деньги напрямую поступают ресурсоснабжающим организациям, например, энергетикам.

Какая нам выгода?

- Нам предложили заключить прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, в этом есть, конечно, плюсы. Раньше управляющие компании собирали деньги и, скажем так, из общей массы рассчитывались с энергетиками за весь дом. Получалось, что они покрывали долги нерадивых владельцев квартир, то есть должники жили за счет добросовестных плательщиков, - рассказала жительница Хабаровска. - Теперь, наверное, будет лучше, пусть энергетики напрямую взыскивают с должников плату за коммуналку. Только вот вопрос: а какая комиссия теперь будет в квитанциях?

Юристы объяснили, что комиссии устанавливают банки на свое усмотрение. И если платежи в ресурсоснабжающую организацию идут посредством банковских переводов, то комиссия, хоть и небольшая, будет. Выгода новой схемы расчетов и в том, что деньги не будут оседать в «мутных» управляющих компаниях.

- До этого были случаи, вы можете глянуть на сайте арбитражного суда, когда управляющие компании не считали нужным добровольно рассчитываться с поставщиками услуг. И генерирующим компаниям приходилось взыскивать средства в судебном порядке. Теперь такой схемы можно будет избежать, - рассказала юрист одного из хабаровских ТСЖ.

О коммуналке – официально

Прямой договор заключается на неопределенный срок. После его подписания управляющая организация обязана предоставить ресурсоснабжающей организации перечень сведений, необходимых для начисления платы за коммунальные услуги. Об этом рассказали в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования.

Такая форма сотрудничества стала возможной после внесения соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ. Благодаря этому оплата производится напрямую поставщикам услуг, а не через счета управляющей компании или ТСЖ.

«Это удобно для всех сторон. Собственники жилья получают защиту от недобросовестных управляющих организаций. Средства без посредников зачисляются поставщику. Управляющим организациям не придется заниматься взысканием долгов с граждан-неплательщиков и в случае неоплаты ими счетов использовать собственные средства для погашения задолженности. На сегодняшний день на прямые договоры с РСО в регионе перешли более 100 многоквартирных домов. Инициировать процесс перехода к такой форме работы собственники жилья могут на общем собрании», – рассказали в главном управлении.

Для получения подробной консультации жители края могут обратиться в главное управление по телефону горячей линии 8 (4212) 40-23-40, дополнительный канал связи 8 (4212) 40-23-38.

Евгений Постышев

Собственники могут перейти на прямые договоры с РСО в случаях: если они приняли такое решение на общем собрании; если при смене управляющей компании оставляют ранее заключенные прямые договоры. В таких случаях для возникновения прямых договоров требуется принять решение на общем собрании собственников.

Инициировать процесс перехода к прямым договорам может и ресурсоснабжающая организация, если управляющая организация накопила задолженность, превышающую размер средней оплаты по договору за два платежных периода. При этом задолженность должна быть подтверждена актом сверки, подписанным УК, или вступившим в силу решением суда (п. 7.5 ч. 7 ст. 155 ЖК РФ). В этом случае прямые договоры возможны без решения общего собрания собственников жилья.