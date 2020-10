Надо обеспечить защиту крупных строек — полпред Трутнев о коронавирусе

View this post on Instagram

Оперативная сводка по коронавирусу За прошедшие сутки (15 октября) в Хабаровском крае выявлено ✔ 120 новых случаев ✔️ 65 человек выздоровело 🔶 10 человек на ИВЛ ✖ 2 летальных исходов за последние сутки Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 📌 13494 случаев Covid-19 📌 10370 человек выздоровело 📌 3003 находятся на лечении 📌 121 человек умер #минздравхк #covid_19 #стопкоронавирус #khabkrai #хабаровскийкрай