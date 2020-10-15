Надо обеспечить защиту крупных строек — полпред Трутнев о коронавирусе

На заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока полпред президента Юрий Трутнев поставил задачу обеспечить безопасность крупных строительных объектов.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на заседании комиссии поручил своему аппарату совместно с региональными властями определиться с заявками на вакцину от коронавируса, сообщает официальный портал кабмина России.

«Важно собрать с регионов заявки на вакцину. Мы должны понимать, в какой мере сейчас субъекты готовы к проведению вакцинации, помочь им организовать работу по обеспечению безопасности граждан», — сказал Юрий Трутнев.

Также вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов обеспечить безопасность крупных строек и вахтовых посёлков, предусмотрев оперативное реагирование в случае вспышки заболеваемости.

«Это относится к целому ряду субъектов. Обратите внимание на крупные стройки. Вообще, когда люди болеют, это плохая история, но когда вспышка распространяется на крупные стройки, то риск увеличения числа заболевших намного больше. Надо усилить и меры предосторожности, и меры оперативного реагирования, если наблюдается вспышка заболевания. Необходимо принять все необходимые меры для того, чтобы люди не заражались и не болели, а если всё-таки случилось, чтобы своевременно и эффективно была оказана медицинская помощь», – отметил полпред.

По данным минздрава Хабаровского края, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в регионе скончались два человека, выявлено 120 новых случаев заболевания.