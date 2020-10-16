Хабаровчане оформляют «Дальневосточные гектары» в собственность досрочно

У жителей края есть возможность досрочно — до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования – оформить свой дальневосточный гектар в собственность.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, изменения в закон о гектаре вступили в силу весной прошлого года, в сентябре 2020 вышло постановление правительство РФ, где определены критерии использования наделов.

На сегодняшний день в регионе зарегистрирована собственность на 10 земельных участков, из них 9 в Бикинском и 1 в Вяземском районах. Для того, чтобы официально стать собственником гектара, необходимо соблюсти несколько условий в соответствии с выбором разрешенного вида использования земли. Один из критериев – наличие капитальной постройки, для жилого дома определена минимальная общая площадь в 24 кв. м. При этом объект обязательно должен быть завершенным.

Тем же, кто не построил жилой дом, при предоставлении в собственность через 5 лет придется доказать, что они используют свой «Дальневосточный гектар» по назначению.

В числе критериев – наличие подтвержденных затрат в размере от 30 тысяч рублей, который гражданин понес в связи с деятельностью на гектаре. Это может быть, например, приобретение строительных материалов или проведение мелиоративных работ. Для оформления надела в собственность также можно подтвердить доход от продажи товаров, услуг или работ, выполненных на земельном участке. Размер дохода – не менее 30 тысяч рублей.

Для подтверждения соответствия критериям достаточна написать заявление в произвольной форме, также могут понадобится выписка из ЕГРН, если дом уже построен или технический план, в случае если строительство не завершено. Ознакомится с полным списком критериев, необходимым пакетом документов и постановлением правительства РФ можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. За это время в Хабаровском крае было оформлено 10 375 договоров безвозмездного пользования землей. По статистике, чаще всего участки берут под строительство дома, на развитие сельского хозяйства или ЛПХ, ведение бизнеса, строительство туристических баз и других зон отдыха.