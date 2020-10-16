Уровень Амура падает по всему течению реки

У Хабаровска вода — ниже отметки неблагоприятных явлений.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, гребень амурского паводка вышел в Амурский лиман. На Нижнем Амуре наблюдается спад уровня воды.

На участках Хабаровск-Тахта опасных гидрологических явлений не наблюдается. Уровень Амура у города Хабаровск сегодня опустил ниже отметки неблагоприятного явления и составил 447 см, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см.

У села Елабуга существенного изменения уровня воды не ожидается, ниже по течению реки у села Троицкое спад на 5-10 см, на участке Малмыж — Нижнетамбовское – 15-20 см, у Циммермановки – на 10-15 см, на участке Мариинское-Тахта существенного изменения уровня воды не ожидается. Пойма Нижнего Амура затоплена на 0,7-3,1 м.

На Уссури наблюдется спад уровня воды с подтоплением поймы реки на участке у села Новосоветское на 0,3 м. На Амурской протоке у Казакевичево пойма затоплена на 1,0 м.

На других реках в пределах края преобладает тенденция спада уровня воды.

Уровни воды на реках края на утро 15 октября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска — составил 447 см (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 492 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 384 (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 499 (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 598 см (-9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 729 см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка — уровень 660 см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское — уровень 527 см (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское — уровень 488 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта — уровень 526 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре — уровень 210 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.