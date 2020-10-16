Беременных женщин и пожилых людей отправляют на «удаленку» в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев подписал постановление о введении новых ограничительных противовирусных мер.

На удаленный режим работы должны уйти беременные женщины. Кроме того — работники старше 65-ти лет, за исключением сотрудников и руководителей, чье нахождение является критически важным для обеспечения работы.

Вводятся и ограничения для проведения массовых мероприятий.

Напомним, ранее зампред краевого правительства Евгений Никонов заявлял, что «осенний» коронавирус тяжелее «весеннего». Краевой инфекционный госпиталь на базе 10-й хабаровской больницы переполнен.

View this post on Instagram В Хабаровском крае продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и пневмонией С сегодняшнего дня в регионе вводится новый комплекс ограничительных мер 💬 Люди! Носите маски! Это говорим не мы, это говорят врачи ковидного госпиталя @hgkb10 #covid_19 #корнавирус #10больница #минздравхк #минздрав27 A post shared by Минздрав Хабаровского края (@mzdrav27) on Oct 15, 2020 at 8:41pm PDT

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Хабаровском крае скончались 2 человека, выявлено 120 новых случаев заболевания.



