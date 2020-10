Беременных женщин и пожилых людей отправляют на «удаленку» в Хабаровском крае

View this post on Instagram

В Хабаровском крае продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и пневмонией С сегодняшнего дня в регионе вводится новый комплекс ограничительных мер 💬 Люди! Носите маски! Это говорим не мы, это говорят врачи ковидного госпиталя @hgkb10 #covid_19 #корнавирус #10больница #минздравхк #минздрав27