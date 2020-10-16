В Хабаровске на дебютной сессии Народного совета звучали каверзные вопросы

Идея создать такой вот совещательно-консультативный орган при губернаторе Хабаровского края принадлежит самому Михаилу Дегтяреву. Первая встреча показала, что в обществе остро стоит вопрос не о стабильности, а о справедливости - социальной, политической, экономической, медицинской, гражданской и далее по списку.

Михаил Дегтярев позиционирует работу будущего Народного совета не как очередной бюрократический продукт для галочки и отчета, а видит его платформой для разработки стратегии развития Хабаровского края на годы, а то и на десятилетия вперед.

Знание - силой!

Все началось с театрализованного выступления. В стиле студенческого капустника с посланием в стихотворной форме выступил представитель от науки. Попытался декламацией донести до собравшихся важность образования и предлагал создать в Хабаровске «дом науки». Как, опять?! Что-то такое вроде бы предлагали неоднократно - лет пять или семь назад. В этот раз соискатель подошел к вопросу «знания для всех» не только творчески, но и грамотно - добивается гранта размером в три миллиона.

Кстати, многие выступавшие касались работы с подрастающим поколением, отмечая, что в системе дополнительного образования у нас многого не хватает. Необходимо занять детей «нужным и важным» в свободное от школы время. А то, по словам выступающих, «болтаются непонятно где» и надо их отвлекать от гаджетов. Выступившая гражданка Жученко сообщила о 17 центрах детского творчества, да и те порой в паршивом состоянии. Их же было гораздо больше! Получается, что детям опять вернут дворцы пионеров, технические станции и прочие помещения? А куда деть нынешних собственников помещений?

Хотя чему я удивляюсь, если врио губернатора со сцены сообщил: «Я для своего старшего так до сих пор не определился с выбором, куда его отдать, в какой кружок». Если у главного такие заморочки, что говорить про население? И тут в кассу было предложение о появлении в нашем городе планетария. Тем более что Михаил Дегтярев является одним из попечителей московского планетария. В нашем городе до 90-х годов прошлого века такое заведение уже было - на месте культового здания, которое вернули в лоно церкви. Заодно примерно в то же время из школьной программы и астрономия как элемент преподавания куда-то испарилась.

Бюрократы и волокитчики

Очень много вопросов из зала было о биче всех времен – о чиновничьем беспределе на местах. Выступавший фермер из Амурского района попросил содействия в сохранении его дела и передал письмо с «криком помощи». Судя по толщине папки, что попала на стол главе региона, там все серьезно. Причем, как рассказал отечественный производитель, прошлый губернатор ему не помог.

Другой выступавший сообщил, что в обращении к прежнему главному писал о факторах разворовывания средств в районе имени Лазо. Ну и результат: ближайший к нам инвестор, китайцы, боятся зайти в район. У меня простой вопрос: «А куда смотрит прокуратура и иные компетентные органы?». То же самое с историями про инвесторов в Совгавани и Ванинском районе. Что, и тут губернатор должен все сам, в «режиме ручного управления» делать?! Хотя у него есть позиция по поводу перевалки угля: «У нас такие пункты есть, но нет пункта перевалки зерна».

Про инвестиционный климат в крае еще долго могли говорить. Но тут главный со сцены показал бутылку, из которой время от времени наливал себе воды. Под смешки и комментарии из зала поведал, что эта бутылочка приехала в Хабаровск из Центральной России: «А что, в крае УЖЕ и простую воду не найти?». На что получил консультацию из зала про чиновников и ФЗ-44. Мелочь, точнее, глоток. Но о многом говорит.

Так что предложение от другого члена Народного совета - про ответственность чиновников - присутствующие встретили аплодисментами. Здравая и своевременная мысль - не только вносить те или иные предложения, но и контролировать их выполнение: «Тогда наш совет будет работать не вхолостую. Давайте остановимся на том, что сначала отработаем для примера 5 внесенных вопросов или предложений. Но до конца, до упора». На что Михаил Дегтярев отреагировал мгновенно, сообщив, что все предложения будут зафиксированы, будут рассмотрены и о результатах будет сообщено. А то, по словам Михаила Дегтярева: «Стадионы отгрохали, а дворы кривые!».

Здоровый образ

Сначала собравшиеся выступали свободно – от души и долго. Спустя час работы пробной версии Народного совета было решено заканчивать с бесконечной говорильней и каждому выступающему отводилось по 4 минуты. Так что все последующие выступавшие были вынуждены высказываться более информативно.

Не прошли мимо такой важной части нашей жизни, как здоровый образ жизни. Спортсмены рассказали о своих достижениях и бедах и пригласили врио на совместные пробежки. Михаил Дегтярев принял их идею, объявив, что находится в хорошей спортивной форме - подтягивается 10 раз влет.

Зеленые островки здоровья еще можно встретить в городской черте. В частности, Михаил Дегтярев пообещал разобраться с изменением статуса питомника им. Лукашова - с памятника природы на природный парк. Поддерживаю врио - там коммерсы захотели себе «жирный кусок» оттяпать, но, получив жесткий отпор от людей, затаились.

Потом выступили представители людей с ограниченными возможностями. Выяснилось, что инвалидам-колясочникам выделили хорошее помещение. Но забыли сделать удобную среду, те же пандусы и перила. Вот и приходится, по словам представителя от инвалидов, в свое здание попадать по частям: «Сначала заносят коляску, потом перемещают инвалида». Не понимаю, вопросами установки пары железяк стоимостью в несколько десятков тысяч рублей тоже губернатору края заниматься надо?! Ведь городским чиновникам или там соответствующей районной службе не могут быть «до звезды» проблемы людей.

Громом среди ясного неба прозвучало выступление Анны Амерсанеевой. Вот уже несколько лет, минимум при двух губернаторах, она бьется за возможность получить знания для своего сына. Пацану 16 лет, инвалид-колясочник, ДЦП. Не может продолжить свое образование. За частной проблемой семьи с ребенком-инвалидом, на решение которой прямо в зале командным голом Михаил Дегтярев отправил одного из министров, вскрылась просто бездонная яма проблем в системе инклюзивного образования в крае. Вкратце: грохнули миллионы рублей, толку практически нет.

Своевременно или несколько позже

Большинство проблем, озвученных на установочной сессии Народного совета, могли быть решены на уровне районных администраций. Это даже вопросы не тактического значения. И тем более не стратегического.

Но шанс исправить положение есть. Ближе к концу заседания Михаил Дегтярев озвучил 5 причин, чтобы люди приезжали на Дальний Восток: «Вот буквально на днях победил клуб «Амур» после серии поражений. Чем не повод?! Но это шутка. Первое: считаю, что в этом полушарии ДВ станет центром мира. Второе: со временем здесь будут новые центры экономики, и центр РФ через лет 20 переедет на Дальний Восток. Кто уехал, тот пожалеет. Третье: климат и солнышко, у нас здесь порядка 300 солнечных дней в году и хороший климат. Долго жил в Москве - там сумрачно. Четвёртое: на мой взгляд, здесь классные люди. Пожал руки - есть договор, это к вопросу о доверии». Про пятую причину главный задумался и с улыбкой ответил, что здесь красиво и растет «всякое вкусное».

Да, у нас есть что покушать, а не просто закусить! Так что, как посоветовал со сцены Михаил Дегтярев, сеять и растить надо не только сою, но и иные сельхозкультуры. Жаль, что молодежь, по словам самой юной участницы - 21-летней Алины Красновой, не задерживается на дальневосточной земле. Не видя ни перспектив, и не прельщаясь даже 2% ипотекой на жилье: «Цены на жильё в Хабаровске запредельные». Тут главный хмыкнул: «Мне и то «Сбер» дал кредит под 7,5%».

Понятное дело, что прошедшая сессия – этакая предварительная версия полезной и нужной программы, которую надо будет еще доделать и доделывать - убрать всевозможные огрехи, оттестировать в реальных условиях. Нужную программу предстоит «допиливать в режиме отладки» в ходе реальной работы. Об иных аспектах работы Народного совета при губернаторе Хабаровского края читайте на 6-7 страницах.

Но уже есть результат - избрание оргкомитета, который займётся организацией следующих встреч. Кстати, вторая сессия Народного совета состоится 28 октября. К этому времени должны быть созданы соответствующие рабочие группы или комитеты экономической, социальной и политической направленности. Они будут курировать ряд вопросов - экономику, городскую среду, малый бизнес, социальную защиту, законодательство, экологию, строительство, транспорт, медицину, спорт, народный контроль, ТОСы, защиту прав граждан и многое другое. Цели ясны, задачи определены. За работу, граждане-товарищи!

Эдуард Попов

Фото автора

«Я уверен, что через 20-30 лет в Хабаровске будет столица. Только не Дальнего Востока, а России. И это неизбежный процесс», - Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

«Мы вместе сформируем стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. Мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал городом-миллионником. Надо ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития», - Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.