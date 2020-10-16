В Хабаровском крае обновляется парк речных судов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Хабаровский судостроительный завод. И.о. директора Игорь Фомин представил Дегтяреву программу развития, которая позволит вывести предприятие на новый уровень.

Инвесторы интересуются мощностями верфи. Уже существует проект строительства судов из композитных материалов, разработанный нижегородским конструкторским бюро «Ситех». Михаил Дегтярев, в свою очередь, предложил достаточно нестандартную идею, как реализовать два недостроенных пассажирских судна проекта А45-2, которые планировалось задействовать на речных маршрутах. А именно – реализовать с помощью лизинговых схем.

«История с судами этого проекта требует определенных кадровых выводов. Это, конечно, безобразие. Мы их в любом случае будем достраивать, чтобы в конечном итоге они долгие годы служили людям. Но к новым заказам необходимо относиться более скрупулёзно, тщательнее просчитывать экономическую составляющую», - отметил врио губернатора края.

Бороздить просторы Амура будет и новое пассажирское судно на воздушной подушке – его строительство почти закончено. В системе речных перевозок планируется не только обновить парк судов, но и создать краевого оператора.