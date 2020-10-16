Житель Хабаровского края убил своего сына и сбросил тело в колодец

В одном из коллекторных колодцев города Бикин были обнаружены скелетированные останки человека. Это произошло 11 октября текущего года. Через некоторое время удалось установить личность – им оказался 28-летний местный житель.





Как выяснилось, он проживал в одном доме вместе со своим 52-летним отцом. В январе 2020 года между родственниками произошел конфликт. Отец ударил отпрыска ножом в сердце, отчего тот и скончался. Чтобы скрыть следу преступления, убийца сбросил тело собственного сына в колодец.





Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Бикинец будет дожидаться решения суда под стражей в СИЗО.



