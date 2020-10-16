Хабаровским вундеркиндам будут платить по 3 тысячи рублей в месяц

В городском дворце культуры состоялась церемония награждения школьников, которые стали стипендиатами мэра города. Вундеркиндам и их родителям вручили сертификаты. Юным дарованиям, проявившими себя в области культуры и искусства, теперь положены ежемесячные выплаты в размере трех тысяч рублей.

«Мы уже в седьмой раз вручаем стипендии талантливым детям и продолжим оказывать такую поддержку. Эта награда для мальчишек и девчонок - отличная мотивация для дальнейшего развития своих способностей и совершенствования умений. Возможно, некоторые из них в будущем станут всемирно известными деятелями культуры и искусства», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Всего премии получили десять ребят. Также двум руководителям учреждений, где были взращены четыре таланта, вручили почетные дипломы, сообщает пресс-служба городской администрации.