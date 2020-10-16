В Хабаровском крае наводят порядок в «коммуналке» и не только

На минувшей неделе врио губернатора принял участие в первом заседании регионального Народного совета, начал наводить порядок в коммуналке, занялся налогами и физкультурой. Об этих и других итогах работы Михаила Дегтярева – в большом материале «Молодого дальневосточника ХХI век»

Как нам реорганизовать Хабкрай

Первый Народный совет в зале краевого Музыкального театра – почти 300 человек, врио генерирует настроение победителей. Успехи будут в регионе, если ставить перед собой большие цели. По разумению Дегтярева, Хабаровск в будущем должен стать городом столичным, привлекательным для жителей всей России. Такая вот вполне выполнимая задача-максимум.

- Мы вместе сформируем стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. Наше видение: мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал столичным городом-миллионником. Надо ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития вперед, - рассказал Дегтярев.

Как выглядит сегодня хабаровский Народный совет? В нем будут работать представители всех 17 районов, люди разных поколений. Самой молодой участнице встречи 20 лет, она лидер движения «Волонтеры-медики». Самому опытному члену Совета в ноябре исполнится 83 года.

Первый зам председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края Александр Никитин по поручению Михаила Дегтярева презентовал систему «Народный выбор». Это интернет-проект на базе портала «Голос27», где будут аккумулироваться инициативы граждан. За каждую из них можно проголосовать, а победившие проекты получат софинансирование из «Народного бюджета». Система пока работает в тестовом режиме. Хабаровский край станет шестым регионом в России, где запустили этот интеллектуальный продукт. Проект поддержан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Заседание Народного совета продлилось почти 4 часа. Руководителю края было задано более 60 вопросов. На связи также находились члены совета из районов края, они могли отправлять свои вопросы через мессенджеры. Участники встречи дали свои предложения по улучшению жизни в регионе, обсудили как сделать край лидером во всех сферах.

Члены совета займутся экономикой, городской средой, малым бизнесом, соцзащитой, экологией и прочим важным для края.

Пока Народный совет только набирает силу, врио плотно взялся за коммуналку. И завхоз, и прораб Дегтярев озаботился подготовкой к зиме каждого дома. Работает это так. В правительство региона поступают по разным каналам жалобы, а вскоре в проблемных домах появляется дотошный десант из проверяющих. «Гайки закручивать» никто не будет, но вот с вентилями разобраться необходимо.

Хабаровские многоэтажки выборочно проверили на готовность к отопительному периоду. Паспорта готовности управляющие компании и ТСЖ получили еще до 15 сентября. Но соответствуют ли данные в документах реальному положению дел, выясняли в ходе трехдневной инспекции. Провести проверки на одном из аппаратных совещаний поручил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

Всего с прошлой недели члены комиссии, в которую вошли технические специалисты минЖКХ, управления государственного жилнадзора и администрации города, побывали в 21 доме. По каждому из них в прошлом году регулярно поступали жалобы. Последними адресами в списке стали пятиэтажки по улице Шелеста, 77 и Тихоокеанской, 68.

- Здесь тепловой контур не нарушен, проведена обмотка труб. Все работает, температура на датчиках стабильная. Подготовка элеватора дома к зиме в среднем занимает два дня. Перед похолоданием управляющие компании и ТСЖ получат температурные графики и по ним будут работать всю зиму, - прокомментировал увиденное в теплоузле замначальника управления государственного жилнадзора Олег Кустов.

Если на первом доме у проверяющих не возникло больших нареканий к действиям управляющей компании, то по адресу ул. Тихоокеанская, 68 инспекторы сразу зафиксировали частичное отсутствие изоляции теплоконтура. Перед зимой трубы обычно оборачивают специальным изоляционным материалом, который сохраняет тепло и саму трубу от внешнего воздействия. Здесь же, хотя по документам все было готово, эти работы провели некачественно.

- Тепловой контур жилого дома состоит не только из системы отопления, но и из оборудования чердаков и подвалов, устройства окон и дверей – всех элементов, через которые могут быть потери тепла. Так, в данном случае мы видим, что трубы оголены. При этом паспорт готовности компания получила. То есть вот тот самый случай, когда факт расходится с документами, - констатировал Олег Кустов.

Кроме того, в ходе общения с людьми удалось выяснить, что от жильцов дома была направлена жалоба на холод в квартирах зимой. Собственники считают, что виновата наружная стена, которая промерзает в самые холодные месяцы. Ситуация похожа на правду, так как рядом у такого же дома боковая стена обшита утеплением и декоративным фасадом. Как быть в этом случае, объяснили в краевом минЖКХ.

- По любой жалобе должна быть проведена проверка, которая установит причину нарушения температурного режима. Тепловизор четко показывает и саму температуру в квартире, и место, откуда идет холод. Если это стена, то, возможно, ее надо утеплять. Объем предстоящих работ относится к капитальному ремонту. Тогда жильцы должны провести собрание и на нем решить, будут ли они выполнять эти работы. После этого собираются документы и передаются в фонд капремонта. Региональный оператор, в свою очередь, начинает заниматься проблемой. Мы проверим, была ли жалоба в управляющую компанию и возьмем эту ситуацию на контроль, - рассказал порядок реагирования замминистра ЖКХ края Станислав Кондаков.

Инспекции предстоит проверить всю документацию на дома. Если выяснится, что нарушения носят масштабный характер, то такие же внезапные проверки начнутся по всему региону.

Проверил врио и военных, готовность их жилого фонда к холодам. Михаил Дегтярев устроил совещание с представителями подведомственных организаций Минобороны РФ, отвечающих за содержание коммунальной сферы. В обсуждениях в режиме видеосвязи приняли все главы муниципалитетов, где есть военный жилфонд и котельные, а также руководство краевого министерства ЖКХ.

Были жалобы, поступающие от людей, живущих в военных городках или домах, обслуживаемых коммунальными компаниями Минобороны РФ. Жильцы пишут обращения на имя Михаила Дегтярева через соцсети, рассказывая о своих проблемах. В каждом случае ситуация индивидуальная, к примеру, по улице Истомина 82а обветшал дом, а по адресу Карла Маркса 143г промерзает цокольный этаж. На совещании представители профильных ведомств совместно с администрациями муниципалитетов обсудили варианты решения таких проблем.

- Опять встает вопрос перевода отдельных объектов жилья под управление муниципалитетов. Только в этом случае органы местной власти и правительство края смогут направлять средства на помощь их жителям. В противном случае это будет называться нецелевое расходование. Прошу минЖКХ и глав форсировать процесс передачи. Там, где возможно, мы должны забрать жилые дома и помогать людям, - поручил Михаил Дегтярев.

Вместе с тем все 167 военных городков подготовлены к зиме. Спуску в случае коммунального бардака никому не будет, как не дадут в регионе спуску и коронавирусу. Краевое правительство и местный минздрав по сути действуют в ручном режиме, отслеживая распространение инфекции. По необходимости возвращают часть весенних ограничительных мер. Тут уже военные приходят на помощь.

Помимо нарастающего количества случаев новой коронавирусной инфекции в регионе отмечается рост случаев внебольничной пневмонии. В регионе на сегодняшний день в лечебных учреждениях края развёрнуто 1324 койки для оказания специализированной помощи. Только за минувшую неделю дополнительно развёрнуто 258 коек.

Загруженность коечного фонда в целом по региону составляет 73%. Наиболее острая ситуация в Хабаровске, заполняемость коек составляет 92%, при этом в инфекционном госпитале на базе городской больницы №10 свободных мест не осталось.

К приёму больных подготовлена городская больница №11, увеличен коечный фонд в ЦРБ района им. Лазо, рассматривается вопрос о развёртывании 80 коек в ККБ №2. Под приём больных новой коронавирусной инфекции готовят военный госпиталь в Анастасьевке.

- Получено письмо за подписью заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова о передаче для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией военного госпиталя в Анастасьевке, соответственно, там 200 коек. Будем выстраивать маршрутизацию пациентов с учётом этого лечебного учреждения, - сказал и.о заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Зампред краевого правительства на заседании штаба по коронавирусу поручил увеличить число профилактических рейдов по соблюдению масочного режима в общественных местах. С нарушителями будут проводить профилактические беседы и применять меры административного реагирования в виде штрафов.

В регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим, а лица старше 65 лет должны уйти на «удаленку». По информации краевого минздрава, в аптечной сети региона в свободной продаже есть около 1 млн одноразовых масок.

В то же время не стоит забывать и о постоянных, невирусных заботах. Зампред Никонов на минувшей неделе встречал большую делегацию московских онкологов. Они подтвердили: хабаровские дети могут лечиться в Москве, в центре им. Блохина, лечение бесплатное, как и доставка до учреждения.

Люди, деньги и «корона»

В краевом центре «Созвездие» врио губернатора встретился с главами городских и сельских поселений, а также руководителями собраний депутатов. На эту встречу Михаил Дегтярев пригласил почти весь состав правительства края.

Врио губернатора подчеркнул, что за почти 3,5 месяца работы побывал во всех районах и вник в проблемы территорий. Ключевые вопросы - большие различия в экономическом развитии и бюджетной обеспеченности, износ учреждений социальной сферы и плохие дороги.

- В районах ситуация с дорогами аховая. В этом году по моему поручению приступили к ремонту дороги Новый Ургал – Чегдомын, участка дороги Комсомольск – Березовый. Мы обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь с реконструкцией дороги Ванино – Советская Гавань. Это стартовый перечень дорог, которые будем ремонтировать, - отметил руководитель края.

В рамках большого диалога Михаил Дегтярев за почти три часа ответил на 48 вопросов. Самые острые из них касались медицины и ЖКХ. Так, глава села Лидога Нанайского района попросил построить амбулаторию, которую им обещают уже несколько лет. Михаил Дегтярев дал соответствующее поручение краевому министерству здравоохранения.

- Лидога - это перекрестье дорог. Совершенно очевидно, что там необходима амбулатория. Больше скажу, там нужно не только нормальное медицинское учреждение с грамотными врачами, но и элементарная придорожная инфраструктура, туалет нужен для путешественников. Развитию этого села надо уделить особое внимание, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава села Булава Ульчского района пожаловалась на состояние двух дизель-генераторов, которые эксплуатируются почти 40 лет и часто выходят из строя. В результате сотни жителей села периодически остаются без электричества. Михаил Дегтярев потребовал от профильных министерств приобрести новое оборудование. В итоге дизель-генератор нужной мощности в Булаве появится уже в следующем году.

В то же время собираемость налогов в Хабаровском крае возвращается к «докоронавирусному» уровню. Врио Дегтярев провел рабочую встречу с главой регионального УФНС Сергеем Ефремовым.

По информации ФНС, в консолидированный бюджет региона за восемь месяцев 2020 года поступило 56,6 миллиарда рублей налогов и сборов. Это ниже прошлогоднего уровня на 3 миллиарда рублей.

- Уменьшение собираемости налогов объясняется двумя причинами: снижением экономической активности на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и налоговыми послаблениями, которые получили предприниматели в этот период, - объяснил Сергей Ефремов.

Тем не менее реальная ситуация по собираемости налогов оказалась оптимистичнее прогноза. Изначально были опасения, что на фоне пандемии краевая казна недополучит 9,9 миллиарда рублей. К концу третьего квартала наметилась тенденция к росту налоговых поступлений.

В ходе встречи Михаил Дегтярев сделал акцент на снижение административных барьеров для бизнеса. По линии ФМС предприниматели выборочно оценивают два показателя: длительность регистрационных процедур и контрольно-надзорную деятельность. Был затронут и вопрос легализации микробизнеса – парикмахеров, мастеров маникюра, водителей такси, арендодателей. Для этой категории стала доступна возможность регистрации в качестве самозанятых.

Говорил Дегтярев о занятости и труде с Галиной Кононенко, главой регионального объединения профсоюзов. Она рассказала Дегтяреву, что при поддержке профсоюзов в прошлом году удалось вернуть работникам разных организаций 32 млн рублей – это недоначисленная заработная плата, нарушения при льготном исчислении пенсии и другие нарушения со стороны работодателей. При этом консультативную помощь в краевом объединении могут получить не только те люди, которые состоят в профсоюзе. С момента введения ограничений из-за нового коронавируса была открыта горячая линия, где принимались звонки по поводу различных ситуаций, связанных с падением экономической активности – незаконных увольнений, сокращения штатов, принудительной отправки работников в отпуска без содержания и т.п.

Также Галина Кононенко предложила один из путей борьбы с выросшей на фоне пандемии COVID-19 безработицей. Существующий регламент позволяет при отсутствии образования подтвердить определенные профессиональные навыки. Имея на руках сертификат, человек может трудоустроиться. Есть вариант, при котором краевое правительство могло бы взять на себя расходы на такие сертификаты.

И в заключение новости спорта

Был Дегтярев и на связи с президентом России Владимиром Путиным, заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, куда входит наш врио, прошло в формате видеоконференции.

Владимир Путин подчеркнул, что число людей, занимающихся спортом регулярно, выросло начиная с 2009 года в 2,5 раза. Сейчас этот показатель составляет примерно 43%.

Также президент сделал акцент и на ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Стоит задача в новой стратегии предусмотреть меры, «которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции».

Глава государства подчеркнул, что сейчас нужно сосредоточиться на повсеместном расширении сети небольших площадок в шаговой доступности.

- Желательно, чтобы заниматься здесь можно было в основном бесплатно. Особенно это касается сельских территорий, об этом тоже уже не раз говорил, где такая инфраструктура пока развита явно недостаточно. И здесь предстоит большая работа в рамках стартующей в 2021 году подпрограммы «Спорт на селе».

В Хабаровском крае затраты на физическую культуру и спорт в 2020 году составляют 3,5 процента от бюджета. Это 4,6 млрд рублей с учетом средств на капитальное строительство. Доля жителей региона, систематически занимающихся спортом, составляет 44,3%, что сопоставимо с общероссийскими показателями.

Была у Дегтярева на минувшей неделе и встреча с представителями спортивного сообщества региона – тренерами, атлетами, главами федераций. Врио уверен, что Хабаровск можно с уверенностью называть спортивной столицей Дальнего Востока.

Представители федераций обратили внимание Михаила Дегтярева на состояние спортивных баз. Так, стрелковый комплекс давно требует реконструкции. При этом он стал предметом интереса Центрального спортивного клуба Армии. ЦСКА хочет вернуть объект на свой баланс, привести его в порядок и дать возможность спортсменам Хабаровского края тренироваться. Михаил Дегтярев сообщил, что регион рассмотрит это предложение.

Не исключено, что свои площади получит и Федерация пулевой стрельбы в строящемся региональном центре развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Михаил Дегтярев поручил изучить такую возможность.

Вопрос финансирования перелетов для участия в соревнованиях наших атлетов также не решался системно долгие годы. Об этом рассказали врио губернатора как представители командных, так и индивидуальных видов спорта.

Кроме того, представители разных региональных федераций выдвинули идею создания на территории края училища олимпийского резерва. Михаил Дегтярев эту идею ранее уже обсуждал на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Готовится «дорожная карта».

Бизнес края также намерен вкладываться в создание спортивной инфраструктуры. На встрече прозвучали предложения от предпринимателей по строительству в Хабаровске велотрека, площадок для уличного баскетбола, закрытых футбольных манежей.

Кстати, в Хабаровском крае до конца 2020 года планируются к сдаче 4 спортивных объекта. В том числе теннисные корты в Нанайском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Вяземский, 1 этап федерального центра спорта в Хабаровске и краевой Дворец единоборств «Самбо». В 2021-2022 годах еще восемь в Хабаровске и Комсомольске-на- Амуре.

Евгений Постышев