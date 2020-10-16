В Хабаровском районе научились ремонтировать больше дорог

На территории Хабаровского района будет отремонтировано на два дорожных объекта больше, чем планировалось. «Догнать и перегнать» удалось благодаря экономии по итогам конкурсных процедур. Теперь в селе Матвеевка ремонт ждет две улицы – Москаленко и Музыкина.





Кстати, ранее улица Музыкина называлась Северной. Ее переименовали в этом году в честь Героя Советского Союза. Здесь строятся новые дома и детский сад, поэтому дорога очень нужна. Рабочие приступили к ремонту неделю назад. Они заменили земляное полотно, уложили асфальт, а в данный момент укрепляют обочину и кладут водопропускные трубы.





Всего в этом году на ремонт дорог в Хабаровском районе выделено 197 миллионов рублей. Это позволит отремонтировать 31 трассу. Половину суммы предоставил федеральный бюджет, 40% - региональный, еще 10% являются средствами администраций района и поселений.



