В Хабаровском крае взялись за лже-общины КМНС

В Хабаровске прошла встреча врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и представителей организаций коренных малочисленных народов севера. Так, среди гостей были вице-президент региональной ассоциации КМНС Иван Бельды, президент краевой молодежной общественной организации КМНС «Феникс Амура» Тамара Актанко, президент краевой спортивной федерации северного многоборья Ольга Киле, президент краевого объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин, председатель союза общин КМНС края, осуществляющих традиционное рыболовство Галина Волкова и члена координационного совета региональной ассоциации КМНС из Амурского района Полина Ходжер.

Одна из тем, которую подняли на встрече – распределение квот на рыбную ловлю. Ранее проблема состояла в небольших лимитах на каждого представителя коренного населения края. Сейчас лимиты увеличились в четыре раза. Но появилась другая проблема – предприниматели, чтобы выгодно продавать рыбу, стали организовывать общины, которые не имеют к КМНС никакого отношения.

Михаил Дегтярев поручил краевым министерствам провести ревизию социальных обязательств региональной власти перед коренными малочисленными народами, в особенности – в местах их компактного проживания. Не исключено, что после подведения итогов ревизии ряд чиновников расстанется со своими постами. Дегтярев, как известно, не терпит халатности со стороны своих подчиненных и не раз доказывал, что подобное отношение к работе будет иметь негативные для «саботажников» последствия. Вспомним хотя бы, чем закончилась история с проверкой застройщиков дамбы в Хабаровске (Генеральная прокуратура не даст соврать).