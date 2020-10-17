Число протестовавших в Хабаровске в субботу — 500 человек — мэрия

За неделю к ответственности привлечены 40 человек

Поддержать арестованного экс-губернатора края, подозреваемого в заказных убийствах, на площади Ленина в Хабаровске собрались около 500 человек, сообщает пресс-служба муниципалитета

Люди выдвигают требования проведения открытого суда присяжных и рассмотрения дела на территории региона. Напомним, что в Хабаровском крае из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий. Действует обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Правоохранительные органы продолжают обеспечивать безопасность граждан и поддерживать общественный порядок, работают с участниками несанкционированных акций. Так, сотрудниками органов внутренних дел ведется анализ данных систем видеофиксации и документирование причастности к правонарушениям инициаторов и активистов несанкционированных акций.

По итогам этой работы на минувшей неделе судом рассмотрено 40 материалов в отношении участников, в том числе организаторов несанкционированных публичных мероприятий. Ряд участников несанкционированных митингов привлечены к административной ответственности: аресты, штрафы и обязательные работы.