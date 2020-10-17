Карантин вводится в селе Удское Тугуро-Чумиканского района

В населенном пункте — вспышка заболевания коронавирусной инфекцией.

В Тугуро-Чумиканском районе зафиксирована вспышка Covid-19. У трех жителей села Удское — двух школьников и одного взрослого жителя лабораторно подтвердился коронавирус. По предложению и.о. главного санитарного врача Хабаровского края в селе вводится карантин. Соответствующее постановление правительства края подписал сегодня врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Как сообщила глава района Изабелла Осипова, заболевание у людей протекает в легкой форме, а в Удском уже начаты дезинфекционные и карантинные мероприятия.

«Мы вчера объявили в школе, где обучаются 62 человека, санитарный день. С понедельника все ученики переведены на дистанционное обучение. В детском саду сформируют дежурную группу, туда смогут отводить детей те родители, кто не может по причине занятости остаться дома. На улицах села, в магазинах, соцучреждениях размещена информация о введении карантина. Люди относятся с пониманием. Мы отправили в Удское дополнительные дезинфицирующие средства, лекарства и маски», — рассказала Изабелла Осипова.

Глава района уточнила, что органам местного самоуправления удалось установить лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом. У них взяты анализы.

«Сегодня из Удского в Чумикан на лодке доставлены мазки от 20 жителей Удского, которые были в контакте с заболевшими. Расчитываем сегодня самолетом отправить анализы в Хабаровск, в лабораторию Роспотребнадзора», — рассказала глава.

Ситуацию на контроле держит сельский медицинский работник. Жителям рекомендовано в случае повышения температуры или других признаков простуды, сообщать об этом врачу. Минздрав края в любой момент готов оказать помощь и усилить группировку врачей в Удском, если этого будет требовать развитие ситуации.

Карантин, который вводится в Удском с 19 октября и продлится до особого распоряжения, предполагает запрет на въезд в село людей, которые сейчас находятся за пределами населенного пункта. Вводятся и ограничения на выезд. Желающим выехать придется провести 2 недели в обсерваторе и получить отрицательные тесты на коронавирус. Граждане старше 65 лет отправлены на самоизоляцию, запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а в магазине разрешено находиться только одному человеку. В селе сформируют бригаду волонтеров, которые будут доставлять продукты нуждающимся жителям.

Осуществлять надзор за соблюдением карантина будет сельская администрация и участковый полиции.

В Удском на сегодняшний день проживает около 350 человек. Село находится в 90 километрах от районного центра — Чумикана и добраться туда можно либо на лодке, либо вертолётом.

Добавим, что с 19 октября постановлением правительства края вводятся дополнительные ограничения для граждан вылетающих в Северные районы края: Охотский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский. Перелет туда будет разрешен только при наличии справки с отрицательным результатом на коронавирус.