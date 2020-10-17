Хабаровский театр получил грант на ЗОЖ

Хабаровский Белый театр выиграл уже три президентских гранта. Сейчас в стадии завершения еще один проект

Проект посвящен здоровому образу жизни, а точнее, как вести себя во время и после самоизоляции, как восстановиться после болезни. Актуально. Но странная идея проекта для театра.

- Это на первый взгляд. Во время самоизоляции люди сидели практически безвылазно дома, а это минимум движений. От сидячего образа жизни, от нахождения в замкнутом пространстве страдает весь организм, это все знают. Совместно с врачами, инструкторами по адаптивной физкультуре мы разработали специальную программу. Будем рассказывать про здоровый образ жизни, учить различным упражнениям, которые направлены на раскрепощение тела, снятие физических зажимов, тренировку дыхательной системы и прочего. А смысл в том, чтобы человек мог помочь сам себе. При чем здесь театр? Мы будем проводить тренинги по актерскому мастерству, что и послужит раскрепощению и снятию зажимов, - рассказала актриса театра и куратор проектов Алиса Кошелева.

Есть идеи и для будущих проектов. Например, озвучивание детских сказок для слабовидящих детей. Как вариант, для маленьких зрителей актеры на сцене разыгрывают отрывки из произведений писателей-сказочников. Белый театр уже выигрывал три президентских гранта. В 2018 году театралы представили на конкурс культурно-просветительский проект «Год театра». Он был посвящен популяризации театрального искусства, вовлечению зрителей в театральную жизнь. Для всех желающих проходили мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи: люди разных профессий могли попробовать себя в качестве артистов. Также в рамках проекта поставлен спектакль по пьесе якутского драматурга Сиэна Екера «Актер».

На следующий год еще один проект Белого театра «Говори правильно» получил поддержку Фонда президентских грантов. Он призван вернуть любовь и интерес к русскому литературному языку.

- Проект разделен на этапы. Первый - беседы о русском языке. Второй цикл посвящен устной речи, нормам и особенностям произношения. Слушатели проекта могли практиковать нормы русского языка на сцене. Во время третьего этапа участники закрепили полученные знания с помощью проведения интерактивной интеллектуальной викторины по русскому языку "Своя игра", - поделилась куратор проекта.

Третий проект «Поэтическое слово, традиции и современность» ребята выиграли и успешно реализовали в этом году. В рамках проекта было раскрыто понятие поэтического театра, традиций, современных реалий с помощью ретроспективы поэтического слова на театральной сцене.

- В проекте приняли участие хабаровские поэты. Мы записывали на видео как они читают свои стихи и выпустили мини-сборники хабаровской поэзии. Конечно, не с первого раза мы стали выигрывать гранты. Было несколько попыток. Учли ошибки, недочеты, и все у нас получилось. Будем продолжать в том же духе, - говорит Алиса.

По словам куратора проектов, весь коллектив Белого театра благодарен тому, что работает такая программа, благодаря которой они смогли реализовать несколько замечательных проектов.

- Мы же некоммерческая организация, и эта помощь, а это немаленькие деньги, и поддержка от Фонда президентских грантов сделали возможным развивать, воплощать в жизнь хорошие идеи, которые важны для хабаровчан, - отметила напоследок Алиса.

Во время изоляции Белому театру пришлось тяжело. Но сейчас актеры снова на сцене, а недавно состоялась премьера – поэтический перформанс по стихам Марины Цветаевой.

Юлия Рудакова