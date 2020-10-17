Навигация для маломерных судов в Хабаровском крае начнет закрываться 20 октября

В первую очередь движение лодок запретят в северных районах.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, с установлением устойчивых отрицательных температур окружающей среды, началом ледообразования начинается закрытие навигации для маломерных судов.

Так, с 20 октября движение лодок и катеров на водных объектах будет запрещено в Аяно-Майском районе. Соответствующее постановление подписал глава муниципального образования. Cотрудники Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю напоминают о том, что выходить на воду в этот период крайне опасно и может привести к угрозе жизни и здоровью граждан!

Стоит обратить внимание, что в каждом муниципальном районе решение о закрытии навигации принимается органами местного самоуправления в зависимости от климатических условий. Поэтому судоводителям надо внимательно следить за официальной информацией.

С приходом осени в эксплуатации лодок и катеров наступает наиболее сложный период. Это связанно с понижением температуры воздуха и воды, усилением ветра и естественно увеличением волны. Кроме этого, во время ночных заморозков образуются забереги, становится всё более вероятно обледенение корпуса маломерных судов, что способствует ухудшению их устойчивости и манёвренности на воде. Поэтому судоводители должны неукоснительно соблюдать требования правил безопасности при эксплуатации маломерных судов, а именно:

— отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;

— обратите внимание на силу и направление ветра — от этого зависит высота волны, причем на различных участках она может быть разной;

— ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища, на случай ухудшения погоды;

— проверьте укомплектованность плавательных средств согласно нормам снабжения, наличие спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке;

— необходимо проверить запасы топлива, исправность судна и его механизмов;

— время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток.

Также в целях собственной безопасности при убытии с баз-стоянок следует оставлять дежурному по базе информацию о предполагаемом местонахождении и сроках возвращения на базу, а также по возможности давать информацию о способе связи с судоводителем. В свою очередь дежурным по базе следует усилить контроль над выпуском судов в плавание, при этом особое внимание следует уделять на укомплектованность судов спасательными средствами.

Также инспекторы напоминают владельцам маломерных судов о соблюдении правил постановки судов на зимнее хранение.