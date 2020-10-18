Лидога и Дада освободились от большой воды

На Нижнем Амуре — стабильный спад уровня воды.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, за прошедшие сутки в Нанайском районе полностью освободилась от воды два населенных пункта — Дада и Лидога.

По состоянию на 17 октября в Хабаровском крае под воздействием паводка остаются 46 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Сохраняется подтопление 16 жилых домов, 2059 земельных, приусадебных и дачных участков и 60 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

В Хабаровском районе за минувшие сутки освободились от воды 25 земельных участков в с. Сергеевка. Из-за высокого уровня грунтовых вод обстановка меняется крайне медленно. В муниципальном районе под воздействием паводковых вод остаются 6 населенных пунктов, в которых подтоплены 133 земельных и приусадебных участка и 7 участков внутренних дорог.

В Хабаровске от воды освободились два приусадебных участка, осталось 2. Продолжает медленно уходить вода с дачных участков на островных территориях краевого центра. С 8 октября на них возобновлены пассажирские перевозки теплоходами.

В Нанайском районе в настоящее время в зоне подтопления продолжают оставаться 5 населенных пунктов, где вода сохраняется на территории 2 приусадебных и земельных участков и 4 участках дорожного полотна.

В Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе спад воды происходит постепенно. За минувшие сутки вода ушла из подвалов 5 жилых многоквартирных домов в Городе юности и с 11 земельных участков в населённых пунктах Бельго и Пивань.

В самом городе остаются подтопленными подвалы 27 многоквартирных домов и 5 социально-значимых учреждений, 1 жилой дом (мкр. Хорпинский) и 76 приусадебный и 162 дачных участка.

В Комсомольском районе подтопления сохраняются в 10 населенных пунктах, где вода остаётся на территории одного жилого дома (п. Пивань), 65 земельных участков, 16 участках дорог местного значения.

В Амурском районе за прошедшие сутки без изменений, паводок продолжает оказывать воздействие на 6 населённых пунктов, где вода сохраняется на территории 14 жилых домов, 37 приусадебных, дачных и земельных участков, 12 участков внутрипоселковых дорог и на одном отрезке дороги между селами Эльбан и Омми.

В Ульчском районе в зоне прохождения паводка остаются 17 населенных пунктов. В них отмечается подтопление 62 приусадебных и земельных участков, а также 20 участков дорог местного значения.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в круглосуточном режиме ведётся мониторинг ситуации, уровней рек, налажено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами и службами. Силы и средства готовы к реагированию.

В населенных пунктах, где вода сошла с территорий, организована работа оценочных комиссий, которые ведут обследование и учет нанесённого стихией ущерба, готовят документы для осуществления выплат населению.