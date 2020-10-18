«Дочка» РЖД снизила цены в поезде Хабаровск-Владивосток

По акции цена билета в одну сторону в купе составит 499 рублей, сообщает пресс-служба ДВЖД.

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») начало продажу билетов на поезд № 101/102 сообщением Владивосток – Хабаровск по специальному тарифу.

На период отправления поезда с 13 по 20 декабря 2020 года минимальная стоимость билета от Владивостока до Хабаровска и обратно (в одну сторону) составляет 499 рублей. На даты отправления поезда с 21 декабря проездной документ можно оформить от 1392 рублей.

Для удобства пассажиров вагоны поезда оснащены современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами и системами контроля безопасности. В каждом купе предусмотрены розетки и USB-порты для зарядки мобильных устройств.

Оформить проездные документы, а также получить подробную информацию о специальных предложениях можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО РЖД в разделе «Тарифы и акции», а также с помощью мобильного приложения «РЖД — пассажирам».

В поездах дальнего следования принимаются меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее четыре раз в сутки с применением дезинфицирующих средств.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее двух раз в сутки).



