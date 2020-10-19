Известный хабаровский тренер погиб из-за неразделенной любви?

Спортсменами, как известно, не рождаются, ими становятся. И что за этим стоит, знают, пожалуй, только они сами и их наставники

Сергей Овчинников с детства мечтал стать волейболистом. И стал им. Затем подался в тренеры и со временем возглавил женскую сборную России, с которой принял участие в Олимпиаде-2012 в Лондоне. Увы, жизнь у Овчинникова оказалась короткой, но довольно насыщенной. В этом году ему бы исполнился 51 год, а покинул Сергей этот мир в августе 2012-го.

Победа над Японией

Будущий тренер сборной страны родился в Комсомольске-на-Амуре, где и увлекся волейболом. Его первым тренером стал Владимир Макаров.

- Когда Овчинников играл за Хабаровский край, то один, по сути, обыграл сильнейшую тогда команду екатеринбургского спортивного интерната, - вспоминал позже почетный президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков. - Сережа наглядно показал, какой он боец! Сейчас говорим: «пайпы» (атаки с задней линии) и прочее, а он тогда и с задней линии, и с передней забивал!

А вот каким запомнился Овчинников известному хабаровскому детскому тренеру Владимиру Мельниченко.

- Моим боевым крещением на тренерской ниве с молодежью стала Спартакиада народов России, в финале которой сборная Хабаровского края замкнула квартет сильнейших, обыграв немало очень приличных команд, - вспоминает Владимир Михайлович. - Понятно, что моих непосредственных воспитанников в этой команде не было, ведь я тогда как детский тренер делал только первые шаги. Тем не менее удалось собрать неплохих молодых волейболистов, которые наделали немало шума. Здорово нам помог тогда Сережа Овчинников. И что интересно: Сергей был на пару лет моложе остальных игроков команды. Но как Овчинников здорово играл!

Кстати, немного позже Мельниченко вновь привлекал Сергея в свою команду. Тогда как раз начались побратимские связи с японцами.

- Волейбол в Стране восходящего солнца, как известно, на уровне, и мы им, конечно, чаще проигрывали, - продолжает тренер. - Но как-то для усиления команды взял с собой в поездку Овчинникова, и хабаровские юноши единственный раз в истории выиграли у японцев шесть матчей из семи.

Естественно, Овчинников понимал: для того чтобы расти как волейболист, ему надо в жизни что-то менять. В 15-летнем возрасте Сергей уехал в тот самый спортивный интернат Екатеринбурга, быстро став своим среди таких же, как он, - юных, талантливых, дерзких.

Позже он окажется в дубле ЦСКА, а затем… вернется в родной край. Только уже не в Комсомольск-на-Амуре, а в Хабаровск, где в тот момент не без успеха выступала команда Хабаровского высшего военно-строительного училища (впоследствии - «Динамо»).

Тренер Николай Соболь, уже наслышанный об Овчинникове, с удовольствием взял Сережу в команду. Парень не подвел, сразу став одним из лидеров клуба, можно сказать, его мотором.

- У нас тогда вообще была отличная бригада - Сергей Новиков, Константин Приходько, Артур Сухарев, - вспоминал позже Николай Соболь. - Пришелся ко двору и Сережа Овчинников. Не случайно мы в 1991 году завоевали Кубок СССР среди команд Сибири и Дальнего Востока.

За тот успех Сергею Овчинникову было присвоено звание «Мастер спорта». Затем распался Союз, команда «Динамо» стала играть в высшей лиге первенства России, неоднократно попадала в переходный турнир за выход в суперлигу.

Овчинников в итоге отыграл за хабаровчан пять сезонов, за это время успел окончить Институт физической культуры. А потом пустился в путешествие по стране: Ноябрьск - Ярославль - Уфа - Новокуйбышевск… В составе уфимского «Нефтяника» Сергей провел 26 матчей в российской суперлиге.

Из мужского волейбола – в женский

Тренерская карьера Сергея Овчинникова началась в 1998 году, когда по приглашению своего бывшего одноклубника по ярославскому «Нефтянику» Сергея Шляпникова он вошел в тренерский штаб волжского клуба. Как помощник главного тренера отвечал за поиск молодых игроков для команды. Позже Сергей перешёл в штаб уфимского «Нефтяника Башкортостана».

Но все это был мужской волейбол, а в 2004-м Овчинникову предложили переключиться на женский и возглавить команду «Автодор-Метар» из Челябинска. И он принял вызов. Тем более, как любому тренеру, Сергею (вернее, уже Сергею Анатольевичу) хотелось самостоятельной работы. А то так ведь можно и засидеться на вторых ролях.

Возглавил он уральцев уже по ходу сезона, когда команда боролась за выживание в суперлиге. И хотя Овчинникову удалось вселить в девчат дух победителей, от спасительного 10-го места в итоговой таблице «Автодор-Метар» отделяло очко. Но тренер не унывал и за сезон вернул клуб в элитный дивизион.

Амбициозного наставника заметили и пригласили в тренерский штаб чемпионок России столичного «Динамо». Он возглавил дубль «бело-голубых» и привел девчонок к бронзовым медалям первенства России среди команд высшей лиги «А».

А вскоре уроженец Комсомольска-на-Амуре завоевывает свою первую тренерскую «бронзу» в суперлиге - вместе с «Омичкой».

Дальше - больше. Краснодарское «Динамо» под его руководством становится бронзовым призером чемпионата страны, доходит до финала Кубка России и завоевывает «серебро» в Кубке Европейской конфедерации волейбола. В тот период Сергей Анатольевич вновь стал часто наведываться в родные места: ведь хабаровская команда «Самородок» тоже тогда играла в суперлиге.

После триумфа в Краснодаре Овчинникова вновь зовут в столичное «Динамо», но уже в роли главного тренера. Тем временем наступил 2011 год, ставший судьбоносным для наставника. Кто бы тогда мог подумать, что жить Сергею Анатольевичу останется чуть больше года?!

Роковое поражение

Летом 2011-го под его руководством студенческая сборная России становится бронзовым призером Всемирной универсиады. В октябре Овчинников был назначен исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России. Наша команда заняла первое место в предквалификации к Олимпийским играм - 2012, отдав соперницам за весь турнир всего один сет.

Спустя два месяца на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола Сергей Овчинников официально был утвержден в должности главного тренера женской сборной России.

В июле 2012-го была первая и, как потом выяснится, последняя Олимпиада в жизни Сергея Анатольевича. На Играх в Лондоне его подопечные выиграли все матчи на групповом этапе и вышли в четвертьфинал, где их соперником стала сборная Бразилии.

Встреча равных команд, затянувшаяся на 2 часа 21 минуту, завершилась драматичной пятой партией, в которой российская команда смогла выйти вперед после счёта 10:13, имела шесть матчболов, но не довела поединок до победы. Обидно.

Конечно, Овчинников переживал, мучился. Искал, где именно ошибся, не уставая при этом копаться в себе. Молча, не привлекая внимание. Знавшие его хорошо люди говорили, что эмоции Сергей Анатольевич предпочитал держать внутри, где-то очень глубоко…

29 августа 2012 года Сергей Овчинников был обнаружен повешенным в номере гостиницы «Диамант» в хорватском городе Пореч, где московское «Динамо» проходило учебно-тренировочные сборы. Хорватская полиция, обследовав место гибели тренера, не обнаружила следов насилия и пришла к выводу, что умерший покончил с собой.

Вот как последний день жизни тренера вспоминают его коллеги, находившиеся тогда рядом с ним:

«Овчинников провёл с командой две тренировки. Ни малейших признаков того, что он чем-то расстроен, подавлен, нервничает или излишне погружен в себя, в свои мысли, не было. Поздно вечером состоялось совещание тренеров, так называемая летучка. Коллеги, видевшие его, как впоследствии оказалось, последними, тоже, в свою очередь, не заметили ничего, что могло предвещать такую беду… Сергей Овчинников во время совещания был бодр, ровен, активно обсуждал вместе со всеми план дальнейшей работы на предсезонных сборах».

Что же произошло на самом деле, мы уже никогда не узнаем. Неужели так на тренера подействовала неудача на Олимпиаде? Впрочем, также поговаривали, что причиной такого шага могла стать неразделенная любовь (по слухам, накануне Сергей Анатольевич предложил руку и сердце одной известной в ту пору волейболистке, а та его отвергла).

В любом случае тренера уже не вернешь. Жаль, ведь он бы еще мог многое сделать для российского волейбола. Но человек жив, пока о нем помнят. В родном для него Комсомольске-на-Амуре даже организовали турнир ветеранов волейбола памяти Сергея Овчинникова.

Владислав Махов