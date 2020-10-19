Хабаровский обзор: Ипотечники, пограничники и общественники

Обзор новостей «Молодого дальневосточника XXI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Березовские найденыши отправились служить на границу. Газета «Молодой дальневосточник XXI век» писала о душевном поступке Анастасии Судаковой, спасшей восемь новорожденных щенят. С самими малышами знакомились участники общественной организации «ЗА ДВИЖ», они привозили им специальные смеси и пеленки.В общем, мы все дружно искали щенкам новых заботливых хозяев. У спасительницы в простой городской квартире и без того восемь душ: трое детей, две собаки, хомяк и сами супруги.

И вот сегодня утром Анастасия сообщила радостную новость – все найденыши уехали в Казакевичево. Люди приехали в Березовку, чтобы выбрать себе двух будущих охранников, но увидели мелкоту-милоту… Сердце дрогнуло. «Всех забираем!» — решили гости, и семеро братьев и сестер (одного щенка забрали еще в выходные) отправились в приграничное село.

toris2307 «На Целинной 17а, возле магазина кто-то выкинул трёх щенят в коробке!!! Может, кому-то нужно!!! Заберите, пожалуйста».

kiperchuknatali «Настоящие пограничники!»

korshunova_tatyana_a «Ну, слава Богу».

Орган, где не только языком

В Хабаровске состоится организационное собрание Народного совета. Это будет пока не первое официальное заседание, а лишь его «приквел» - на собрании, которое пройдет 8 октября, изберут организационный комитет. Его члены, в свою очередь, позже и подготовят дебютное «полноценное» совещание. Встреча пройдет в краевом Музыкальном театре, ее посетит врио губернатора Михаил Дегтярев.

Формирование Народного совета уже завершилось. На включение в его состав было подано 650 заявок, из них рекомендовано 320. ⠀

irinakrasnovalisovaya «Цирк, цирк, цирк!!»

sergeyzatsepurin «Марионеточный орган».

mataruevasvetlana «А кто участвовал в голосовании?»



elenabalak25 «Хотелось бы посмотреть их фамилии».

Кредиты дешевеют

В Хабаровском крае подешевели ипотечные кредиты. До 15 процентов снизился первоначальный взнос по программе «Дальневосточная ипотека». Уменьшилась и средневзвешенная процентная ставка по льготным кредитным продуктам – до 6,98%. Благодаря подобным мерам жители края стали охотнее оформлять ипотеку. Так, за восемь месяцев текущего года в регионе было оформлено 9200 жилищных займов, что почти на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Заметно увеличился и объем предоставленных кредитов: за январь–август 2020 года он составил 25 миллиардов рублей, это выше показателя 2019 года в 1,4 раза. При этом жители региона проявляют дисциплинированность в исполнении обязательств по ипотечным кредитам. Платежная дисциплина улучшается: доля просроченной задолженности на 1 сентября текущего года составляет 0,5% при том, что в 2019 году показатели были на уровне 0,9%», - сообщил заместитель министра экономического развития края Дмитрий Пугачев.

Финансовая культура и экономическая грамотность населения растут, благодаря чему формируется положительная кредитная история жителей края. Это, в свою очередь, позволит воспользоваться льготными программами, которые поддерживаются государством. Например, отсутствие «просрочек» и хорошая кредитная история позволят получить заем (ипотека по «семейной программе»), где ежемесячный платеж составит от 2 до 6,5 процента годовых.

alion.zrt261 «На 5 тысяч рублей?»

khv_lime «[говорить] не мешки ворочать».



viktor.xl «Дегтярев не вывозит свою ипотеку?)))»



grigorysuranov «Та нууу.... Ни в одном банке».

Андрей Канев