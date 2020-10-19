В нескольких районах Хабаровского края уровень Амура по-прежнему высок

Под воздействием паводка остаются 46 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

После выхода гребня амурского паводка в лиман, на всем протяжении Амура наблюдается постепенный, но стабильный спад уровня воды. Однако в Хабаровском, Амурском, Комсомольском и Ульчском районах сохраняются отметки неблагоприятных явлений.

На утро 19-го октября уровень воды у краевого центра снизился еще на 10 см и составил 425 см. Также немного ниже отметки неблагоприятного явления Амур опустился в селе Троицкое Нанайского района до отметки 377 см, у села Циммермановка – 643 см и у города Николаевск-на-Амуре до отметки 200 см.

У Города юности высота Амура составила 571 см (-10 см за сутки). В остальных населенных пунктах, расположенных вдоль русла реки Амур, на данный момент сохраняются значения выше неблагоприятной отметки. На всей протяженности главной водной артерии Хабаровского края темп снижения колеблется от 0 до 13 см за сутки.

В Хабаровском крае обстановка осталась без изменений. Под воздействием паводка остаются 46 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Сохраняется подтопление 16 жилых домов, 2 тыс 59 земельных, приусадебных и дачных участков и 58 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог.



