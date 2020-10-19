В Хабаровском крае сельский детсад отремонтировали впервые за 44 года

Село Богородское, Ульчский район. Местный детский сад №2 не ремонтировали с 1976 года. Именно тогда, 44 года назад, там случились капитальные изменения. До недавнего времени в учреждении были сгнившие полы, протекала кровля, продували окна. Однако сейчас в детсаде активно идет ремонт.

«Вопрос долгое время не решался по причине отсутствия софинансирования из краевого бюджета. В июле Михаил Дегтярёв распорядился найти в краевой казне около 10 млн рублей и эти средства позволили нам провести действительно капитальный ремонт. Полы были настолько сгнившими, что пришлось менять основание, заменены старые деревянные окна, двери, крыша», - рассказал председатель комитета по образованию Ульчского муниципального района Роман Криксин.

Родители детей неоднократно заявляли о проблемах, но денег на ремонт не хватало. Сейчас в детсаде №2 полным ходом идут отделочные работы. В конце октября учреждение примет 50 дошколят. Пока дети ходят в группы других детсадов.