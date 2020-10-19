За нагнетание страстей отвечать будут главврачи — Дегтярев

В правительстве Хабаровского края прошло аппаратное совещание, где обсуждали ситуацию с коронавирусом.

Как сообщил и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов, работодатели не спешат переводить всех беременных женщин на обязательный дистанционный режим работы. Не соблюдается масочный режим в общественном транспорте.

И это несмотря на то, что число заболевших ежедневно прирастает, в среднем, на 130 человек. В итоге, на утро 19 октября на лечении в стационарах края находится 1441 житель региона. В тяжелом состоянии 20 пациентов, на ИВЛ — 11. По прогнозам специалистов, рост будет продолжаться и дальше.

В этих условиях министерство здравоохранения Хабаровского края разворачивает специализированный коечный фонд. С 12 октября дополнительно было выделено 185 мест для больных коронавирусной инфекцией, с 19 октября — еще 330 коек. И, как подчеркнул Евгений Никонов, коллективы больниц, где появились дополнительные места, уже начали оказывать необходимую помощь.

«Минздрав разворачивает дополнительные койки и начинает более жесткую кадровую политику. Это вынужденная мера. Любые попытки нагнетать страсти, подогревать коллективы медучреждений закончатся кадровыми решениями по главным врачам! Также внимательно следите, чтобы не допустить вспышек в социальных учреждениях», — потребовал Михаил Дегтярев .

Уже во вторник на оперативном штабе по мониторингу ситуации распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края будут обсуждаться дополнительные ограничительные меры.

Что касается вакцинации населения от гриппа, то все полученные вакцины, а это более 70 % от запланированного объема, введены. Медики ждут второй партии поставок препарата, чтобы завершить прививочную кампанию.



