В Хабаровском крае — обязательное тестирование на C-19 для пассажиров-«северян»

По сообщению регионального минздрава, сегодня вступило в силу постановление о тестировании всех, кто отправляется в северные районы края.

Речь идет о местных жителях, прописанных на севере региона.

Постановление Хабаровского края №444-пр обязывает пройти проверку на коронавирусную инфекцию всех, кто отправляется из Хабаровска в северные населенные пункты края: Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, а также в Николаевск-на-Амуре.