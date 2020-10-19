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В Хабаровском крае — обязательное тестирование на C-19 для пассажиров-«северян»
По сообщению регионального минздрава, сегодня вступило в силу постановление о тестировании всех, кто отправляется в северные районы края.
Речь идет о местных жителях, прописанных на севере региона.
Постановление Хабаровского края №444-пр обязывает пройти проверку на коронавирусную инфекцию всех, кто отправляется из Хабаровска в северные населенные пункты края: Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, а также в Николаевск-на-Амуре.