В Хабаровском крае усиленно благоустраивают территории

В Комсомольске-на-Амуре до конца года отремонтируют 50 дворов. План выполняется успешно – уже готово 33 дворовых территории. На эти цели в рамках «Единой субсидии» городу направили более 125 миллионов рублей.

Под пристальным контролем находится не только соблюдение сроков выполнения работ, но и качество. Сотрудники городской мэрии периодически инспектируют ход ремонта. На днях они проверили дворы по улицам Дикопольцева и Молодогвардейской, сквера Энтузиастов и сквера на пересечении улиц Дикопольцева и Вокзальной.

Новое общественное пространство открыли в поселке Хор. Зона семейного отдыха обошлась бюджету в сумму более 1,7 миллионов рублей. Большая часть средств получена из федерального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Жители поселения не просто проголосовали за свою территорию, но и затем приняли самое активное участие в дальнейшей работе. Они активно обсуждали с администрацией, что необходимо сделать на площадке, сами очистили от мусора место под зону отдыха, контролировали работу подрядчика и участвовали в приемке работ. Такая позиция – самая верная. Чем больше жители будут вовлечены в процессы, тем быстрее их поселения станут комфортными для жизни», - рассказали в минЖКХ края.

На территории общественного пространства установили скамейки, урны, сделали уличное освещение, отремонтировали тротуары, установили спортивное оборудование и детский игровой комплекс.