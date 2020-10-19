Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с днем рождения региона

Хабаровский край отмечает 82-ю годовщину со дня образования.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем образования Хабаровского края!

20 октября мы отмечаем 82-ю годовщину славной истории одного из самых больших регионов России.

В биографии края много значимых трудовых и героических свершений. Регион прославил нашу страну достижениями в машиностроении, энергетике, нефтепереработке, горнорудной и сельскохозяйственной промышленности, строительстве, науке и культуре.

Сегодня особенно признателен старшему поколению за достойный пример. Вы заложили надежный фундамент для процветания региона на многие годы. В успехах края всегда будет немалая частица вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных районах, где провел много встреч. Здесь живут настоящие дальневосточники – люди искренние и неравнодушные, трудолюбивые, преданные этой суровой и красивой земле.

Стремление изменить ситуацию в родном регионе к лучшему – это хороший стимул для движения вперед. Все мы хотим, чтобы Хабаровский край процветал, становился более комфортным и благоустроенным.

Уверен, что сегодня с помощью национальных проектов, инициированных президентом страны, у нас есть все возможности, чтобы выйти на качественно новый уровень развития региона.

В этом году край получил значительную финансовую поддержку. Мы продолжаем строить школы и детские сады, укреплять образование и медицину, улучшать качество дорог, коммунальной инфраструктуры, создавать условия для спорта и активного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим опытом, знаниями и талантом вносит вклад в созидательные перемены. Вместе мы будем работать над тем, чтобы вернуть краю величие и гордость!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений!

Любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтярев



