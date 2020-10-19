В Хабаровске отменили непопулярный автобусный маршрут

Автобусный маршрут №4 «Комсомольская площадь – Северный микрорайон» официально был отменен с 25 сентября текущего года. Причиной стала непопулярность рейса, и, следовательно, его нерентабельность. Предприниматели, которые брались его обслуживать, надолго не задерживались. К тому же направление №4 дублировалось автобусами №№ 21, 23,47 и 35 (последние три - на некоторых участках).

«В течение этого года проводились несколько открытых конкурсов, на некоторых определить победителя не получалось из-за нарушений, допущенных транспортниками в заявках. Если конкурс завершался успешно, то через некоторое время перевозчик бросал маршрут: из-за низкого пассажиропотока он был нерентабелен», — рассказал начальник отдела профильного управления мэрии Анатолий Тимошенко.

Чиновник сообщил - жалоб от горожан на закрытие маршрута не поступало. Также стоит отметить, что каждый день в Хабаровске на линии выходит более 550 автобусов.