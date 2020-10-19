В Хабаровске по поручению Дегтярева продолжаются встречи с дольщиками

В региональном министерстве строительства состоялась очередная встреча с дольщиками компании «Диалог». Подобные рандеву по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева проходят регулярно. В этот раз дольщикам донесли следующую информацию.

Активизирована работа по сбору документов для Федерального фонда защиты прав дольщиков, который планирует выделить средства на недостроенные объекты. Финансирование может быть получено уже до конца года. Однако сбор бумаг следует закончить до 20 ноября.

«Около 50% необходимой документации удалось собрать. В настоящее время проводятся работы с конкурсным управляющим по предоставлению недостающих документов. Один из проблемных вопросов – реестр требований кредиторов застройщика, в котором отражены не все участники долевого строительства. Работа по включению в перечень остальных дольщиков также организована специалистами регионального минстроя. Полный перечень также необходимо предоставить специалистам фонда для принятия решения – достраивать объект, либо выплачивать финансовые компенсации жителям», - отметили в региональном министерстве строительства края.

Дегтярев поручил решить проблему обманутых дольщиков до октября 2021 года. Работа в этом русле ведется очень активно. Так, благодаря личным встречам Михаила Дегтярева с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым, были достигнуты договоренности о финансировании проблемных строек по линии федерального центра.